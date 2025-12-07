快訊

換髮型是為了備戰新北市長？ 李四川揭真相：這也能扯到選舉

聯合新聞網／ 綜合報導
台北副市長李四川。圖／聯合報系資料照片

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，儘管他多次回應「沒有」，還稱太太堅決反對他參選，但近期有談話節目稱他「連髮型都剪好了，準備開戰」。對此李四川笑回，自己長年都在新北市府地下一樓的員工理髮廳理髮，根本沒有刻意換造型，「我也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩」。

李四川5日在節目《千秋萬事》上，被主持人問到髮型變短，是否是為了選戰做準備時，他再次笑著澄清，自己從民國96年底在台北縣任職開始（時任工務局代理局長），到現在都是在同一家員工理髮廳剪髮，髮型多年前就長這樣，沒有特別設計或象徵意義，「怎麼連髮型都能扯到選舉，我也覺得挺有趣。」

訪談中，李四川也談到自己與新北市的淵源。他指出，雖然在台北市服務的時間更長，但自台北縣升格新北市至今，轄內29區他幾乎都待過、走過，很多當年的部屬如今仍在地方服務，彼此都還保持連結。他認同副市長劉和然所說，「要選首長，就必須對新北市各地區足夠了解」，地方需求、問題癥結與未來解決方式，都要有扎實掌握。

事實上，台北市長蔣萬安5日赴議會市政總質詢，遭議員靈魂拷問選舉題，因李四川被外界點名參選新北市長，未來若藍白初選民調是否幫他站台？蔣萬安說，國民黨提名誰，需要他，他一定全力以赴；李四川妙答，「我們兩個現在就同台。」

李四川 蔣萬安 國民黨

