前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重
民進黨台南市長黨內初選民調將屆，由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，近期不斷被質疑「跑票叛黨」的陳亭妃，獲前總統陳水扁力挺，陳亭妃今更再度上陳水扁廣播節目專訪，對此，林俊憲今在後壁成立後援會，會前受訪表示，「會尊重阿扁總統！」。
針對前總統陳水扁表態支持陳亭妃角逐下屆台南市長，更不諱言「期待首位台南女市長誕生」，立委林俊憲今日受訪時表示「尊重」，他指出，陳亭妃長期擔任阿扁基金會董事，兩人關係深厚且特殊，因此「阿扁表態支持陳亭妃，他完全尊重」。
林俊憲也說，現在有3位立委及20多位議員陪同他站台，台南黨公職更展現高度團結，並重申「民進黨最怕就是不團結」，唯有黨內團結一致，才能在未來的選戰中擊敗國民黨，守住台南。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言