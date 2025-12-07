聽新聞
綠營選桃園市長 傳春節後提名人選

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／桃園報導
總統府副秘書長何志偉（中）昨天辦親子活動與小朋友互動熱絡，表示會持續辦親子幸福派對。記者鄭國樑／攝影
總統府副秘書長何志偉（中）昨天辦親子活動與小朋友互動熱絡，表示會持續辦親子幸福派對。記者鄭國樑／攝影

2026桃園市長選舉藍綠備戰，桃園市長張善政預料將獲國民黨提名爭取連任，綠營人選還未有定案，其中總統府副秘書長何志偉動作積極，昨辦親子活動表示「一步一腳印」，持續傾聽民意。民進黨桃園市黨部說，提名人選由選對會作業，預計農曆春節後提名。

下屆桃園市長選舉，民進黨內包括何志偉、立委王義川、法務部政務次長黃世杰等人都被點名可能參選，日前甚至傳出前市長鄭文燦可能回鍋，但鄭文燦子弟兵魏筠求證鄭本人，已闢謠澄清無此事。

何志偉昨天下午到中壢區興仁公園舉辦「桃園HO幸福」親子派對，與親子熱絡互動。他受訪說，自己是青年代表，很多人給他機會和溫暖，政府也要傾聽年青人的聲音，特別是年青的爸爸和媽媽，如何幫他們減輕壓力，讓他們可以在育兒的過程中是安心的，會持續舉辦親子活動。

被問到外傳民進黨明年1、2月會確定桃園市長提名人選。何志偉說，民進黨兄弟姊妹一定是最優秀的，自己不清楚黨中央何時推人選，現在就是一步一腳印做好工作，傾聽民意、幫民眾解決問題。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，下屆桃園市長選舉提名人選由中央黨部選對會作業，目前得到的訊息是在農曆春節後，提名辦法也是由選對會作業。

國民黨部分，據悉黨中央將在12月中通過首波縣市長提名人選，包含爭取連任的張善政。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，張善政政績優異，對選情審慎樂觀，無論對手是誰都會全力以赴。

