角逐台中市長 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

聯合報／ 記者黑中亮趙容萱陳敬丰劉明岩／連線報導
台中市立醫院昨天開幕，台中市長盧秀燕（左一起）出席，2026台中市長藍綠熱門人選立院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔與民進黨立委何欣純都到場。記者黃仲裕／攝影
台中市立醫院昨天開幕，台中市長盧秀燕（左一起）出席，2026台中市長藍綠熱門人選立院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔與民進黨立委何欣純都到場。記者黃仲裕／攝影

台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，與綠營提名的立委何欣純，昨天同框出席台中市立醫院開幕，雖未擦出火花，檯面下暗潮洶湧；江維持低調不願談選舉，楊重申「準備好了」並要求黨內初選，何則坐山觀虎鬥。

江啟臣昨下午趕往北屯，與立委黃健豪、議員沈佑蓮和立院最高顧問沈智慧成立聯合服務處。江啟臣近期與多名議員成立聯合服務處，包含原民議員古秀英、北屯區議員賴順仁等，外界解讀是備戰2026市長選舉的起手式，江啟臣則表示，成立聯合服務處是回饋選民，「連線搭配，服務加倍」。

對於明年市長選舉，江啟臣表示，現在不是談選舉的時候，時間到了再向外界報告，此時此刻就是做好服務，讓民眾感受熱情，落實地方建設。

楊瓊瓔則說，參選台中市長「已經準備好了」，每個人競爭的方式不同，團隊會持續推出更多願景與實際作為，並深入基層，努力讓台中更好。

楊瓊瓔強調，公開初選能逼出候選人的最佳樣態，也提前檢驗弱點並加以補強，民進黨害怕的不只是國民黨團結，更怕藍營透過初選變得更強、吸引更多中間選民，讓候選人具備更完整的競爭力。

何欣純下午參加耶誕愛心活動，被問及藍營初選之爭，楊瓊瓔在網路民調中勝過江啟臣，她輕描淡寫說「任何民調數字都是鼓勵的力量」，可以作為參考；至於江接連成立聯合服務處，何表示民進黨也有黨公職聯合服務處，宣傳政策並服務市民。

國民黨台中市黨部新任主委蘇柏興表示，黨中央已開始協調明年市長提名人選，協調無果則啟動初選，中央尚未告知具體期程，相信很快會有結果。黨部今天將舉辦新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔都將出席。

2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調，主席鄭麗文今天下午到彰化縣議會參加黨慶，3人也都會出席，引起政壇關注。

江啟臣 楊瓊瓔 何欣純 鄭麗文 沈智慧 黃健豪 謝衣鳯 柯呈枋

