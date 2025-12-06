影／女兒越洋來信送暖 鍾東錦疾呼國民黨當務之急「要找回年輕人」

「爸比！這是你一步一腳印贏來的榮耀」苗栗縣長鍾東錦爭取連任，預料將獲國民黨提名，他今天參加苗栗縣黨部黨慶，在主席鄭麗文和全場人士面前念出女兒從美國傳來的信，內容提及3年多前爸爸參選縣長時，大家每天都焦頭爛額、提心吊膽，只為了爭取黨的提名，這幾天看到新聞讓她引以為榮，信中並祝福老爹保重身體，因為這才是最大的財富。

這封充滿來自女兒的祝福和鼓勵，全場報以熱情掌聲。鍾東錦在黨慶開始前受訪指出，鄭主席希望提名他，這是榮耀，但時間點他並不在意，對於黨務工作，議長李文斌有充足力量可結合地方各派人脈及募款，現在他只想專注縣政，此外苗栗是全國唯一受中央控管財政的縣市，沒有舉債或向銀行周轉的空間， 如果行政院不肯配合落實財劃法，對苗栗很不公平，希望縣籍立委協助朝野協商，早日施行。

鍾東錦致詞表示，他與李乾龍秘書長通過電話後，心裡「七上八下」，現在最擔心財劃法能否順利推動，行政院提財劃法覆議案結果沒通過，但卓院長仍指稱這是違憲的法案，不會配合執行，既然認為違憲，為何還送立院覆議，覆議失敗就應該先執行，等大法官解釋後再調整。

他說，其他縣市對此事或許影響不大，但苗栗是全國唯一財政受中央控管的縣市，目前各項縣政推動還能順利推動，但財劃法不先實施，苗栗會受到很大影響，縣政建設案會變得很「僵硬」，造成困擾。今天主場是議長李文斌接任主委，不是他的提名大會，所以就不多言了。

鍾東錦也對全場信心喊話，他曾任全國鍾姓宗親會理事長，每次宗親會開會，到場討論者年齡都偏高，他先前擔任縣黨部主委，每次下鄉座談都發現參加的黨員竟比宗親會「更老」，因此國民黨必須「找回年輕人」，尤其竹南、頭份有許多年輕人定居，找回年輕人支持國民黨是「當務之急」，好消息是姓鍾的人大多數都支持國民黨，包括桃竹苗及高雄美濃等地都是如此。