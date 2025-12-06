快訊

獨／20年士官長推女同仁屁股上軍車 LINE還問「錢債肉償」完了

500趴2025／500盤名店出攤、名人齊聚吸6.5萬人 周日還有一天

「亞洲實力指數」台灣排名出爐！美國再奪第一 東協中等強權崛起

影／女兒越洋來信送暖 鍾東錦疾呼國民黨當務之急「要找回年輕人」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦參加國民黨苗栗縣黨部主委受證及黨慶，大聲疾呼國民黨「要找回年輕人」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦參加國民黨苗栗縣黨部主委受證及黨慶，大聲疾呼國民黨「要找回年輕人」。記者胡蓬生／攝影

「爸比！這是你一步一腳印贏來的榮耀」苗栗縣長鍾東錦爭取連任，預料將獲國民黨提名，他今天參加苗栗縣黨部黨慶，在主席鄭麗文和全場人士面前念出女兒從美國傳來的信，內容提及3年多前爸爸參選縣長時，大家每天都焦頭爛額、提心吊膽，只為了爭取黨的提名，這幾天看到新聞讓她引以為榮，信中並祝福老爹保重身體，因為這才是最大的財富。

這封充滿來自女兒的祝福和鼓勵，全場報以熱情掌聲。鍾東錦在黨慶開始前受訪指出，鄭主席希望提名他，這是榮耀，但時間點他並不在意，對於黨務工作，議長李文斌有充足力量可結合地方各派人脈及募款，現在他只想專注縣政，此外苗栗是全國唯一受中央控管財政的縣市，沒有舉債或向銀行周轉的空間， 如果行政院不肯配合落實財劃法，對苗栗很不公平，希望縣籍立委協助朝野協商，早日施行。

鍾東錦致詞表示，他與李乾龍秘書長通過電話後，心裡「七上八下」，現在最擔心財劃法能否順利推動，行政院提財劃法覆議案結果沒通過，但卓院長仍指稱這是違憲的法案，不會配合執行，既然認為違憲，為何還送立院覆議，覆議失敗就應該先執行，等大法官解釋後再調整。

他說，其他縣市對此事或許影響不大，但苗栗是全國唯一財政受中央控管的縣市，目前各項縣政推動還能順利推動，但財劃法不先實施，苗栗會受到很大影響，縣政建設案會變得很「僵硬」，造成困擾。今天主場是議長李文斌接任主委，不是他的提名大會，所以就不多言了。

鍾東錦也對全場信心喊話，他曾任全國鍾姓宗親會理事長，每次宗親會開會，到場討論者年齡都偏高，他先前擔任縣黨部主委，每次下鄉座談都發現參加的黨員竟比宗親會「更老」，因此國民黨必須「找回年輕人」，尤其竹南、頭份有許多年輕人定居，找回年輕人支持國民黨是「當務之急」，好消息是姓鍾的人大多數都支持國民黨，包括桃竹苗及高雄美濃等地都是如此。

苗栗縣長鍾東錦（右）參加國民黨苗栗縣黨部主委受證及黨慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）參加國民黨苗栗縣黨部主委受證及黨慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左二）參加國民黨苗栗縣黨部主委受證及黨慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左二）參加國民黨苗栗縣黨部主委受證及黨慶。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 財劃法 國民黨

延伸閱讀

苗縣學生免費營養午餐 鍾東錦允納入校長、班導師

苗栗議員陳品安獲民進黨徵召參選下屆縣長 質詢鍾東錦不見「火藥味」

內政部核准處分 鍾東錦：高鐵產專區土地拚標售

香港宏福苑大火之後 鍾東錦支持警消加給

相關新聞

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

國民黨立法院副院長江啟臣今跨區在北屯區與立委黃健豪、市議員沈佑蓮及立法院最高顧問沈智慧成立聯合服務處，被外界解讀為備戰2...

代母出征？應曉薇連任有變數 應佳妤發聲洩玄機：選與不選都準備好了

2026選舉北市議員選情漸受關注，台北市中正萬華選區因國民黨籍議員應曉薇涉京華城案，連任恐出現變數，她的女兒應佳妤傳出積...

影／女兒越洋來信送暖 鍾東錦疾呼國民黨當務之急「要找回年輕人」

「爸比！這是你一步一腳印贏來的榮耀」苗栗縣長鍾東錦爭取連任，預料將獲國民黨提名，他今天參加苗栗縣黨部黨慶，在主席鄭麗文和...

2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調作業，主席鄭麗文明天下午到...

衝刺台南市長初選 林俊憲「愛憲姊妹會」湧3千人造勢

民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」，有別傳統選舉造勢，以演唱會型式，會場估湧入3千人展...

台中藍營姐弟之爭 楊瓊瓔喊話：公開初選才是民主「更有競爭力」

自從宣布對參選台中市長「我已經準備好了！」立委楊瓊瓔表示，公開初選能夠逼出候選人最佳的樣態，也能夠把弱點提前檢視跟補強，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。