代母出征？應曉薇連任有變數 應佳妤發聲洩玄機：選與不選都準備好了

2026選舉北市議員選情漸受關注，台北市中正萬華選區因國民黨籍議員應曉薇涉京華城案，連任恐出現變數，她的女兒應佳妤傳出積極準備接棒，今天也針對是否參選首度發聲，對於未來選與不選議員，「應佳妤都準備好了」。

中正萬華選區，出現藍綠白混戰，民眾黨由發言人吳怡萱出戰，綠營選將神人也一一曝光，包括資深記者馬郁雯，捲土重來的康家瑋，另一擬參選人張銘祐，今服務處開幕。

至於國民黨方面，也是人才輩出，傳出應曉薇女兒應佳妤有望接棒。另外，台北市府前副發言人郭音蘭，日前也出現在青山宮活動中，新人李孝亮也在地方動作頻頻。

對於是否代母出征，應曉薇團隊今代應佳妤發聲明，全文如下：