2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調作業，如協調不成，可能進入初選程序。圖／本報資料照片
2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調作業，主席鄭麗文明天下午到彰化縣議會參加黨慶，3人也都會出席，引起政壇關注；民進黨則在對比民調結果出爐後，提名人選預定月底前底定。

立委謝衣鳯到目前仍未表態是否參選縣長，不過政壇認為她參選可能性升高，綠營在做對比民調時，更將她列為唯一的假想敵，不過，已表態參選的前副縣長洪榮章、柯呈枋，依舊在跑行程，爭取提名之志未改變。國民黨中央已啟動協調作業，如果協調不成，勢必進入初選程序。

國民黨主席鄭麗文明天下午將到彰化縣議會禮堂參加黨慶活動，洪榮章與柯呈枋都表示明天會到場參加，謝衣鳯則是兼任縣黨部主委當然會參加，明天3人同框，將炒熱縣長選舉話題。

民進黨則分別有立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢、前市長邱建富以類初選方式提名，訂本月15日到18日擇一日晚間舉辦對比民調，再由選對會綜合評估後，再提報主席賴清德徵召提名，預估本月底前會底定人選。

黃秀芳今天上午由同是正國會的立委陳秀寳、縣議員楊妙月、福興鄉長蔣煙燈、鹿港鎮代張雅晴等人陪同，到鹿港第一市場掃街也大啖美食，受鄉親熱烈歡迎。，黃秀芳說，鹿港的觀光發展是彰化的寶庫，但交通問題也是長期的困擾，她會提出更完善的大眾系統與停車規畫。

陳素月則接受筱君台灣PLUS的邀請專訪，將她的從政歷程與政見成果，還將未來的縣政願景分享給線上的鄉親，爭取更多支持，期使在民調中勝出，獲得提名。

林世賢今天則參加彰化市公所在香山步道．東方公園舉辦的「野餐咖啡趴」活動，現場吸引了600多位攜家帶眷的親子們或偕親朋好友參加，在草皮上的帳篷下舖上野餐墊，作伙品嚐美食、看舞台表演，聆聽悠美的樂曲，有意無意凸顯香山步道的政績。

邱建富今天持續深入各大市場與商圈拜票，與攤商與民眾近距離交流，爭取基層支持。他表示，越接近民調期間，越要把握每一次與鄉親面對面的機會，「選舉就是走出來的，走到越多地方，就越能聽見地方真正的聲音。」

2026年彰化縣長選舉，民進黨有立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢、前市長邱建富爭取類初選提名，在對比民調結果出爐後，再由選對會綜合評估後，再提報主席賴清德徵召，預估本月底前會底定人選。圖／聯合報系資料照片
彰化 民調 國民黨 民進黨 鄭麗文

