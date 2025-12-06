快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

衝刺台南市長初選 林俊憲「愛憲姊妹會」湧3千人造勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」全力衝刺。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」全力衝刺。圖／林俊憲提供

民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」，有別傳統選舉造勢，以演唱會型式，會場估湧入3千人展現基層動員實力，台南市長黃偉哲太太劉育菁站台強調，林俊憲是不可多得的好人才，對於台南願景及政見的規畫，林可說是信手拈來，在這個傳承台南民主的關鍵時刻，呼籲鄉親們接到電話民調，唯一支持林俊憲。

台南市前議長、兼愛憲姐妹會榮譽會長賴美惠表示，從剛出生的小孩到年紀大的長輩，林俊憲的政策面面俱到，全部都照顧到了，希望大家勇敢站出來當林俊憲的總幹事，全力讓林俊憲通過民進黨台南市長民調初選。

今天出席者還有榮譽會長張麗慧、總幹事李昱頳、副總幹事王小珍、副總幹事林淑貞、立法委員賴惠員、立法委員郭國文、立法委員林宜瑾、台南市議長邱莉莉、副議長林志展、台南市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、蔡蘇秋金、余柷青、黃麗招、蔡麗青、黃肇輝、朱正軒、周嘉韋、沈震東、林依婷、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣等議員及李啟維服務處代表。

在教育與家庭福利方面，林俊憲認為必須投入更多資源。他強調，從賴清德打下基礎，到黃偉哲提升自辦午餐比例，他將在此基礎上推動教育全面升級，主張讓台南成為全國第一個提供「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子攝取足夠鈣質，健康成長。

對於許多媽媽朋友關心的孕期與托育需求，林俊憲提出在台南生孩子，政府要站在家庭身後支持。福利措施包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7500元、孕婦免費施打RSV疫苗。他也將推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼，到 2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，目標讓台南成為六都中最友善的托育城市。

此外，林俊憲提出「銀髮福利全面升級」，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀皰疹疫苗，以及擴增社區共餐據點，讓長輩健康、放心、有尊嚴。

林俊憲說無論是交通建設、托育教育、長輩福利，他始終不斷推動每一項改變。他承諾未來將繼續和大家站在一起，打造台南成為最適合生活、最值得期待的幸福城市。

立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」，台南市長黃偉哲太太劉育菁（右三）站台支持。圖／林俊憲提供
立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」，台南市長黃偉哲太太劉育菁（右三）站台支持。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」全力衝刺。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」全力衝刺。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」全力衝刺。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」全力衝刺。圖／林俊憲提供

林俊憲 托育 台南

延伸閱讀

測速照相設備設置密集度偏高！警政署：半年內通盤檢討

【重磅快評】賴清德打破魔咒換來林俊憲的憋屈？

傳陳亭妃政見會拒提問 林俊憲：讓市民看清真材實料或空心草包

台獨聯盟：唯一支持林俊憲擔任台南市長

相關新聞

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

國民黨立法院副院長江啟臣今跨區在北屯區與立委黃健豪、市議員沈佑蓮及立法院最高顧問沈智慧成立聯合服務處，被外界解讀為備戰2...

代母出征？應曉薇連任有變數 應佳妤發聲洩玄機：選與不選都準備好了

2026選舉北市議員選情漸受關注，台北市中正萬華選區因國民黨籍議員應曉薇涉京華城案，連任恐出現變數，她的女兒應佳妤傳出積...

2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調作業，主席鄭麗文明天下午到...

衝刺台南市長初選 林俊憲「愛憲姊妹會」湧3千人造勢

民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」，有別傳統選舉造勢，以演唱會型式，會場估湧入3千人展...

台中藍營姐弟之爭 楊瓊瓔喊話：公開初選才是民主「更有競爭力」

自從宣布對參選台中市長「我已經準備好了！」立委楊瓊瓔表示，公開初選能夠逼出候選人最佳的樣態，也能夠把弱點提前檢視跟補強，...

竹縣長藍營內戰白熱化 陳見賢、徐欣瑩陣營隔空交鋒

新竹縣長選戰提前升溫，國民黨內部角逐白熱化。立委徐欣瑩、林思銘及副縣長兼縣黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，近期媒體流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。