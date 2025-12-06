衝刺台南市長初選 林俊憲「愛憲姊妹會」湧3千人造勢

民進黨台南市長初選進入最後倒數一個月，立委林俊憲今成立「愛憲姊妹會」，有別傳統選舉造勢，以演唱會型式，會場估湧入3千人展現基層動員實力，台南市長黃偉哲太太劉育菁站台強調，林俊憲是不可多得的好人才，對於台南願景及政見的規畫，林可說是信手拈來，在這個傳承台南民主的關鍵時刻，呼籲鄉親們接到電話民調，唯一支持林俊憲。

台南市前議長、兼愛憲姐妹會榮譽會長賴美惠表示，從剛出生的小孩到年紀大的長輩，林俊憲的政策面面俱到，全部都照顧到了，希望大家勇敢站出來當林俊憲的總幹事，全力讓林俊憲通過民進黨台南市長民調初選。

今天出席者還有榮譽會長張麗慧、總幹事李昱頳、副總幹事王小珍、副總幹事林淑貞、立法委員賴惠員、立法委員郭國文、立法委員林宜瑾、台南市議長邱莉莉、副議長林志展、台南市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、蔡蘇秋金、余柷青、黃麗招、蔡麗青、黃肇輝、朱正軒、周嘉韋、沈震東、林依婷、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣等議員及李啟維服務處代表。

在教育與家庭福利方面，林俊憲認為必須投入更多資源。他強調，從賴清德打下基礎，到黃偉哲提升自辦午餐比例，他將在此基礎上推動教育全面升級，主張讓台南成為全國第一個提供「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子攝取足夠鈣質，健康成長。

對於許多媽媽朋友關心的孕期與托育需求，林俊憲提出在台南生孩子，政府要站在家庭身後支持。福利措施包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7500元、孕婦免費施打RSV疫苗。他也將推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼，到 2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，目標讓台南成為六都中最友善的托育城市。

此外，林俊憲提出「銀髮福利全面升級」，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀皰疹疫苗，以及擴增社區共餐據點，讓長輩健康、放心、有尊嚴。

林俊憲說無論是交通建設、托育教育、長輩福利，他始終不斷推動每一項改變。他承諾未來將繼續和大家站在一起，打造台南成為最適合生活、最值得期待的幸福城市。