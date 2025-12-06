前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員沈佑蓮，及前立委沈智慧聯合服務處今成立，吸引民眾到場相挺。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員沈佑蓮，及前立委沈智慧聯合服務處今成立，吸引民眾到場相挺。記者趙容萱／攝影

國民黨立法院副院長江啟臣今跨區在北屯區與立委黃健豪、市議員沈佑蓮及立法院最高顧問沈智慧成立聯合服務處，被外界解讀為備戰2026台中市長的起手式，沈智慧當場祝福江啟臣「心想事成」、國民黨開紅盤；江啟臣受訪時說，「現在不是談選舉的時候，時間到了再跟大家報告」。

江啟臣說，近期和地方民代設立聯合服務處，是回饋選民，把服務做好、把建設爭取到，很多民代都提到希望設置聯合服務，加強中央和地方的連接服務，也對台中市府施政有更大挹注，因此陸續與市議員古秀英、賴順仁成立聯合服務處，今天再與黃健豪、沈佑蓮、沈智慧設立聯合服務處，並強調，「聯線搭配、服務加倍」。

沈智慧說，盼透過聯合服務處成立，擴大服務，也盼國民黨明年選舉能開出紅盤，江啟臣能「心想事成」。

黃健豪說，北屯區是台中人口最多的行政區，盼透過聯合服務處成立，整合國民黨力量成為聯合戰隊，並且擴大服務量能。

江啟臣說，台中捷運藍線從評估到核定走了八年，今年六月動工，還要再八年，所以現在正在跟時間賽跑，因為北屯發展不能等、台中發展也是不能等，但這些都需要靠建設，靠政策來解決城市發局問題與瓶頸。

至於2026台中市長選舉參選意願？2026國民黨市長參選人如何產出？江啟臣說，「現在不是談選舉的時候，時間到了再跟大家報告」，但今天此時此刻，把服務做好，能夠讓民眾感受到服務的熱情，以及落實到地方建設，大家有感，就如同今早他參加台中市立醫院啟用，相信那是對台中市民、對北屯人來講，是最有感的建設。

江啟臣（左二）、立委黃健豪、市議員沈佑蓮（右二），及前立委沈智慧（右一）聯合服務處今成立。記者趙容萱／攝影
江啟臣（左二）、立委黃健豪、市議員沈佑蓮（右二），及前立委沈智慧（右一）聯合服務處今成立。記者趙容萱／攝影
江啟臣（左二）、立委黃健豪、市議員沈佑蓮（右二），及前立委沈智慧（右一）聯合服務處今成立。記者趙容萱／攝影
江啟臣（左二）、立委黃健豪、市議員沈佑蓮（右二），及前立委沈智慧（右一）聯合服務處今成立。記者趙容萱／攝影

江啟臣 國民黨 台中市

