快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

和經紀人秘婚生子？羅志祥首露面 親揭「驗DNA、做親子鑑定」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中藍營姐弟之爭 楊瓊瓔喊話：公開初選才是民主「更有競爭力」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
一場台中市立醫院的開幕儀式，意外出現三位下任市長參選人同台的場面。記者黃仲裕／攝影
一場台中市立醫院的開幕儀式，意外出現三位下任市長參選人同台的場面。記者黃仲裕／攝影

自從宣布對參選台中市長「我已經準備好了！」立委楊瓊瓔表示，公開初選能夠逼出候選人最佳的樣態，也能夠把弱點提前檢視跟補強，這才是民主政黨真正的專業運作；至於民進黨最怕的不是我們的團結，而是我們透過初選變得更強，吸引更多中間選民，讓候選人具備更完整的競爭力。

楊瓊櫻表示，雖然每個人競爭方式的不同，我不予評論；但未來團隊會持續推出更多的願景、實際的作為，還有深入基層，我們已經努力讓台中更好。非常的感謝市民朋友的肯定，台中市是一座有活力與希望的城市，未來需要的是務實市政規劃與持續、穩定、接續政策方向；期待透過良性的競爭、團結合作，推出最能代表市民期待的候選人。

面對多位表達參選意願的市長參選人同台，楊瓊瓔說，「大家都是公平競爭的好對手。」無論初選的結果如何，為民服務的初衷始終如一，一起團結為台中打拼，為市民服務。

楊瓊瓔表示，非常感謝支持我的鄉親們，現在因為正是立法院的院會期間，她是經濟委員會召委，所以每周一、三、四都會在立法院主持經濟委員會外，只要一有空檔時間，便會返鄉針對於地方的需求，來參加地方建設會勘，來協助解決民眾鄉親的大小事，對於沿路支持的選民，她感性地說，「我真的很感謝，因為他們都很疼我，我一定會努力的。」

一場台中市立醫院的開幕儀式，意外出現三位下任市長參選人同台的場面。記者黃仲裕／攝影
一場台中市立醫院的開幕儀式，意外出現三位下任市長參選人同台的場面。記者黃仲裕／攝影

楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

指刑事局曾用不適工具測生成式AI 楊瓊瓔疑封禁小紅書專業性

台中市長民調遭藍江啟臣輾壓？ 綠委何欣純：「怪怪的」疑被操作

楊瓊瓔才參選台中市長就傳江啟臣民調領先 何欣純指怪怪的

楊瓊瓔提前宣布「我準備好了」要選台中市長 原因有這些

相關新聞

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

宜蘭一名24歲林姓警員昨支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，總統府發言人郭雅慧今天表示，昨天傍晚發生這樣不幸、令人遺...

24歲警支援副總統交管重傷 北榮院長揭「目前重點任務」：一定努力救

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，執行交管時遭廂型車撞成重傷，送往台北榮總就醫。北榮院長、骨科權威陳威明受...

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

國民黨立法院副院長江啟臣今跨區在北屯區與立委黃健豪、市議員沈佑蓮及立法院最高顧問沈智慧成立聯合服務處，被外界解讀為備戰2...

台中藍營姐弟之爭 楊瓊瓔喊話：公開初選才是民主「更有競爭力」

自從宣布對參選台中市長「我已經準備好了！」立委楊瓊瓔表示，公開初選能夠逼出候選人最佳的樣態，也能夠把弱點提前檢視跟補強，...

竹縣長藍營內戰白熱化 陳見賢、徐欣瑩陣營隔空交鋒

新竹縣長選戰提前升溫，國民黨內部角逐白熱化。立委徐欣瑩、林思銘及副縣長兼縣黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，近期媒體流...

上演看板戰！竹縣藍軍初選「3搶1」 基層關注提名機制透明與整合

新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。