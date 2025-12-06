聽新聞
台中藍營姐弟之爭 楊瓊瓔喊話：公開初選才是民主「更有競爭力」
自從宣布對參選台中市長「我已經準備好了！」立委楊瓊瓔表示，公開初選能夠逼出候選人最佳的樣態，也能夠把弱點提前檢視跟補強，這才是民主政黨真正的專業運作；至於民進黨最怕的不是我們的團結，而是我們透過初選變得更強，吸引更多中間選民，讓候選人具備更完整的競爭力。
楊瓊櫻表示，雖然每個人競爭方式的不同，我不予評論；但未來團隊會持續推出更多的願景、實際的作為，還有深入基層，我們已經努力讓台中更好。非常的感謝市民朋友的肯定，台中市是一座有活力與希望的城市，未來需要的是務實市政規劃與持續、穩定、接續政策方向；期待透過良性的競爭、團結合作，推出最能代表市民期待的候選人。
面對多位表達參選意願的市長參選人同台，楊瓊瓔說，「大家都是公平競爭的好對手。」無論初選的結果如何，為民服務的初衷始終如一，一起團結為台中打拼，為市民服務。
楊瓊瓔表示，非常感謝支持我的鄉親們，現在因為正是立法院的院會期間，她是經濟委員會召委，所以每周一、三、四都會在立法院主持經濟委員會外，只要一有空檔時間，便會返鄉針對於地方的需求，來參加地方建設會勘，來協助解決民眾鄉親的大小事，對於沿路支持的選民，她感性地說，「我真的很感謝，因為他們都很疼我，我一定會努力的。」
