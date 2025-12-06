快訊

竹縣長藍營內戰白熱化 陳見賢、徐欣瑩陣營隔空交鋒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長選戰提前升溫，國民黨內部角逐白熱化。立委徐欣瑩、林思銘及副縣長兼縣黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，近期媒體流出的民調使競爭提前曝光。圖／林思銘辦公室提供
新竹縣長選戰提前升溫，國民黨內部角逐白熱化。立委徐欣瑩林思銘及副縣長兼縣黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，近期媒體流出的民調使競爭提前曝光。陳競選辦公室質疑徐營刻意營造「非她莫屬」氛圍，反以過去選舉成績反駁；徐欣瑩辦公室則回應，相互尊重，不做負面攻擊。

艾普羅近期公布民調指出，3名藍營可能參選人與民進黨籍竹北市長鄭朝方對比中，徐欣瑩支持度與民進黨潛在對手鄭朝方差距落在誤差範圍內，林思銘及陳見賢則相對落後。該民調在藍營內部引起關注，也使黨中央更重視提名布局後續效應。

針對近日民調討論，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，外界傳出徐欣瑩自稱在黨內潛在人選中支持度較高，恐引發「非她不可」的解讀，田並指出，過往選舉經驗顯示，仍需在國民黨正式提名下參選，勝選才具基礎。

回顧過往選戰，田芮熙說，徐欣瑩脫黨或無黨身份選縣長、立委3度敗選，唯有在國民黨提名下參選立委才2度獲勝，「到底是誰需要誰，事實擺在眼前」，徐欣瑩多年來數次變換政黨身分，曾退出國民黨、創立民國黨並擔任黨主席，也加入過國會政黨聯盟；但歷次選舉結果一再證明，選縣長、立委，只要未獲國民黨提名就敗選。

田芮熙強調，目前藍營在新竹縣的縣長提名仍處於協調階段，不應透過政治語言向黨內施壓，更不該散播焦慮、擾亂國民黨2026整體節奏，「這只會讓鄭麗文主席承受不必要的壓力，也為全黨、全台選情帶來負面影響」。

田芮熙指出，陳見賢擁有45年黨齡，長期深耕新竹縣基層，從地方民代、議長到副縣長，完整歷練議政與行政體系，並在教育、社福、建設等縣政領域深度參與，行政經驗扎實、執行力強。

田芮熙表示，面對近期特定人士帶選舉風向及網路抹黑，陳見賢始終獨自承擔，專注於分享縣政理念與推動願景，同時持續走訪地方、傾聽民意、與基層交流，「這種腳踏實地、沉穩做事的態度，才是新竹縣民真正需要的。」

對此徐欣瑩辦公室回應，都是黨內同志，互相尊重，「我們不做批評對手的事情，但會持續積極努力爭取更多數民眾的支持與認同」。

