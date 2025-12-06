竹縣長藍營內戰白熱化 陳見賢、徐欣瑩陣營隔空交鋒

新竹縣長選戰提前升溫，國民黨內部角逐白熱化。立委徐欣瑩、林思銘及副縣長兼縣黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，近期媒體流出的民調使競爭提前曝光。陳競選辦公室質疑徐營刻意營造「非她莫屬」氛圍，反以過去選舉成績反駁；徐欣瑩辦公室則回應，相互尊重，不做負面攻擊。

艾普羅近期公布民調指出，3名藍營可能參選人與民進黨籍竹北市長鄭朝方對比中，徐欣瑩支持度與民進黨潛在對手鄭朝方差距落在誤差範圍內，林思銘及陳見賢則相對落後。該民調在藍營內部引起關注，也使黨中央更重視提名布局後續效應。

針對近日民調討論，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，外界傳出徐欣瑩自稱在黨內潛在人選中支持度較高，恐引發「非她不可」的解讀，田並指出，過往選舉經驗顯示，仍需在國民黨正式提名下參選，勝選才具基礎。

回顧過往選戰，田芮熙說，徐欣瑩脫黨或無黨身份選縣長、立委3度敗選，唯有在國民黨提名下參選立委才2度獲勝，「到底是誰需要誰，事實擺在眼前」，徐欣瑩多年來數次變換政黨身分，曾退出國民黨、創立民國黨並擔任黨主席，也加入過國會政黨聯盟；但歷次選舉結果一再證明，選縣長、立委，只要未獲國民黨提名就敗選。

田芮熙強調，目前藍營在新竹縣的縣長提名仍處於協調階段，不應透過政治語言向黨內施壓，更不該散播焦慮、擾亂國民黨2026整體節奏，「這只會讓鄭麗文主席承受不必要的壓力，也為全黨、全台選情帶來負面影響」。

田芮熙指出，陳見賢擁有45年黨齡，長期深耕新竹縣基層，從地方民代、議長到副縣長，完整歷練議政與行政體系，並在教育、社福、建設等縣政領域深度參與，行政經驗扎實、執行力強。

田芮熙表示，面對近期特定人士帶選舉風向及網路抹黑，陳見賢始終獨自承擔，專注於分享縣政理念與推動願景，同時持續走訪地方、傾聽民意、與基層交流，「這種腳踏實地、沉穩做事的態度，才是新竹縣民真正需要的。」

對此徐欣瑩辦公室回應，都是黨內同志，互相尊重，「我們不做批評對手的事情，但會持續積極努力爭取更多數民眾的支持與認同」。