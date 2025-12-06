上演看板戰！竹縣藍軍初選「3搶1」 基層關注提名機制透明與整合

新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。由於3人均表達參與黨內初選意願，黨內協調目前尚未取得具體結果，地方正等中央正式公布初選規則。

近期地方出現多種傳聞，包括可能採取徵召、初選是否採七三比或全民調，甚至僅採黨員投票等版本，各說紛紜，引發基層不同程度討論。有意見認為，若遲遲未公布初選辦法，可能增加基層疑慮，也恐影響後續整合；但也有聲音指出，建立公開透明程序需審慎規畫，不宜倉促，盼中央以制度化方式維持提名公信力。

國民黨主席鄭麗文日前表示，黨中央將強化提名制度的透明性，整合工作可能需要時間。對於新竹縣提名問題，黨中央強調將依既定作業期程討論，不受地方流言干擾。

民調方面，艾普羅近期公布數據顯示，3名藍營可能參選人與民進黨籍竹北市長鄭朝方對比中，徐欣瑩支持度與民進黨潛在對手鄭朝方差距落在誤差範圍內，林思銘及陳見賢則相對落後。該民調在藍營內部引起關注，也使黨中央更重視提名布局後續效應。

有基層認為不宜再出現地方施壓中央、強行促成特定人選的情況，一致希望公平、公正的初選辦法能早日出爐，減少藍營內耗。不過，部分地方人士指出，民調方法、樣本分布及當前知名度差異都可能影響結果，認為仍需觀察後續趨勢。

針對外界質疑主委身分參選是否影響公正性，陳見賢日前受訪時已表示，初選辦法公布後，「該辭主委就辭主委」，避免引發球員兼裁判爭議。地方人士則指出，主委在基層提名與協調事務具一定影響力，因此如何兼顧行政中立與黨務公平，是外界關注的一環。

政治觀察人士分析，藍營初選結果不僅牽動2026新竹縣長選舉，也可能影響2028總統大選布局；綠營方面同樣密切關注藍營提名動態，期望評估是否存在突破傳統板塊的機會。多名基層受訪者盼初選機制能兼顧公平性與效率，避免黨內消耗、影響後續整合與選戰動能。