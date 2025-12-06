快訊

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聽新聞
0:00 / 0:00

上演看板戰！竹縣藍軍初選「3搶1」 基層關注提名機制透明與整合

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。記者黃羿馨／攝影
新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。記者黃羿馨／攝影

新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。由於3人均表達參與黨內初選意願，黨內協調目前尚未取得具體結果，地方正等中央正式公布初選規則。

近期地方出現多種傳聞，包括可能採取徵召、初選是否採七三比或全民調，甚至僅採黨員投票等版本，各說紛紜，引發基層不同程度討論。有意見認為，若遲遲未公布初選辦法，可能增加基層疑慮，也恐影響後續整合；但也有聲音指出，建立公開透明程序需審慎規畫，不宜倉促，盼中央以制度化方式維持提名公信力。

國民黨主席鄭麗文日前表示，黨中央將強化提名制度的透明性，整合工作可能需要時間。對於新竹縣提名問題，黨中央強調將依既定作業期程討論，不受地方流言干擾。

民調方面，艾普羅近期公布數據顯示，3名藍營可能參選人與民進黨籍竹北市長鄭朝方對比中，徐欣瑩支持度與民進黨潛在對手鄭朝方差距落在誤差範圍內，林思銘及陳見賢則相對落後。該民調在藍營內部引起關注，也使黨中央更重視提名布局後續效應。

有基層認為不宜再出現地方施壓中央、強行促成特定人選的情況，一致希望公平、公正的初選辦法能早日出爐，減少藍營內耗。不過，部分地方人士指出，民調方法、樣本分布及當前知名度差異都可能影響結果，認為仍需觀察後續趨勢。

針對外界質疑主委身分參選是否影響公正性，陳見賢日前受訪時已表示，初選辦法公布後，「該辭主委就辭主委」，避免引發球員兼裁判爭議。地方人士則指出，主委在基層提名與協調事務具一定影響力，因此如何兼顧行政中立與黨務公平，是外界關注的一環。

政治觀察人士分析，藍營初選結果不僅牽動2026新竹縣長選舉，也可能影響2028總統大選布局；綠營方面同樣密切關注藍營提名動態，期望評估是否存在突破傳統板塊的機會。多名基層受訪者盼初選機制能兼顧公平性與效率，避免黨內消耗、影響後續整合與選戰動能。

新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。記者黃羿馨／攝影
新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。記者黃羿馨／攝影
新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。記者黃羿馨／攝影
新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競選看板。記者黃羿馨／攝影

藍營 全民調 鄭朝方 國民黨 新竹

延伸閱讀

竹縣長藍營內部競爭升溫！竹北路口成看板戰場 比鄰卡位拜年

林思銘辦公室主任遭爆施壓警方 林思銘：同仁若涉不法絕不護短

捲聖石金業詐騙案被指要求警方道歉 林思銘駁：毫無所悉

新竹縣長選戰開打！藍營陳見賢打美女牌 網紅驚呼：發言人神似王淨

相關新聞

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

宜蘭一名24歲林姓警員昨支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，總統府發言人郭雅慧今天表示，昨天傍晚發生這樣不幸、令人遺...

24歲警支援副總統交管重傷 北榮院長揭「目前重點任務」：一定努力救

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，執行交管時遭廂型車撞成重傷，送往台北榮總就醫。北榮院長、骨科權威陳威明受...

竹縣長藍營內戰白熱化 陳見賢、徐欣瑩陣營隔空交鋒

新竹縣長選戰提前升溫，國民黨內部角逐白熱化。立委徐欣瑩、林思銘及副縣長兼縣黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，近期媒體流...

上演看板戰！竹縣藍軍初選「3搶1」 基層關注提名機制透明與整合

新竹縣被視為藍營重要基層據點，國民黨立委徐欣瑩、林思銘與副縣長兼黨部主委陳見賢均已公開表態爭取提名，地方陸續可見3人的競...

為2026暖身？綠營熱門人選何志偉桃園辦親子派對：一步一腳印傾聽民意

總統府副秘書長何志偉被視為下屆桃園市長選舉民進黨熱門人選，黨內對手包括黃適卓、王義川甚至鄭文燦回鍋，外傳明年一、二月會確...

二度同台...獲賴總統助攻？蘇巧慧：一起在地方加油是好事

賴清德總統今上午先後到輔大參加百年校慶，又到新北苗栗同鄉會活動，立委蘇巧慧也一同出席，這也是近期賴清德與蘇巧慧在新北第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。