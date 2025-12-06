快訊

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

為2026暖身？綠營熱門人選何志偉桃園辦親子派對：一步一腳印傾聽民意

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
何志偉表示會持續辦親子幸福派對。記者鄭國樑／攝影
何志偉表示會持續辦親子幸福派對。記者鄭國樑／攝影

總統府副秘書長何志偉被視為下屆桃園市長選舉民進黨熱門人選，黨內對手包括黃適卓、王義川甚至鄭文燦回鍋，外傳明年一、二月會確定人選。何志偉今天在中壢受訪表示，民進黨兄弟姊妹都一定是最優秀的，他真的不清黨中央何時推人選，現在就是一步一腳印，每一天做好手上的工作，傾聽民眾，幫民眾解決問題。

何志偉今天下午在中壢區興仁公園舉辦「桃園HO幸福」親子派對，炒熱親子活動，受訪時媒體問民進黨推出桃園市長人選的期程，何自己有哪些優勢可以發揮？

他除了提出上述看法，也表示自己年紀真的還算滿年輕的，本身也是青年代表，很多人給他機會和溫暖。何志偉認為要傾聽年青人的聲音，特別是年青的爸爸媽媽的聲音，如何幫他們減輕壓力，讓他們可以在育兒的過程中是安心的，然後我們的政府的用心，也要讓他們感受到，這是他最重要的工作

何志偉強調，今天辦的活動不是第一場，也絕對不是最後一場，一定會繼續辦下去，他好喜歡跟市民朋友一起曬曬太陽、踩踩草地。他的人生當中，好多很好的政策都是聊天聊出來的，包含TPASS，他在七、八年前就是和民眾一起聊天，推出這樣的政策。所以說多聊聊、多傾聽、多交換意見，凝聚大家的想法形成政策，都是他的天職。

何志偉（左）辦親自活動上台和兒童、家長熱絡互動。記者鄭國樑／攝影
何志偉（左）辦親自活動上台和兒童、家長熱絡互動。記者鄭國樑／攝影

何志偉 民進黨 桃園

