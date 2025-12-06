24歲警支援副總統交管重傷 北榮院長揭「目前重點任務」：一定努力救

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，執行交管時遭廂型車撞成重傷，送往台北榮總就醫。北榮院長、骨科權威陳威明受訪回應，目前林員生命徵象穩定、意識清楚，於加護病房中接受嚴密監控及後續治療，不過要注意傷口感染，警察工作辛苦又高風險，一定全力搶救。

林員昨天為上午10時到晚間8時執勤，負責宜蘭縣青雲路2段交管工作，昨晚6時24分於號誌燈箱控燈時，突遭廂型車偏移直接衝撞，導致林員遭衝撞後掉入水溝，右大腿開放性骨折、腹部有大面積開放傷口，送陽明交大附設醫院緊急治療，院方昨晚11時20分完成手術，再安排後送台北榮民總醫院接續治療。

北榮表示，林員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，但並無臟器外露。

陳威明說，受傷員警第一時間就成立團隊，總統、副總統及行政院長等都有指示要全力搶救。目前林員生命徵象穩定，但為減輕疼痛並協助休息好睡及加強恢復，醫療團隊以鎮痛與適度鎮靜方式處理。

陳威明表示，林員腦部、心臟、肺部皆未受損，但因為其跌入水溝，第一階段要避免感染，並運用最好的藥物積極清創換藥，不過傷口復原及復健仍有一段長路要走。北榮會用精英團隊，包括整形外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科及心理治療，都會全部介入。

陳威明強調，自己做骨科做了30年，林員受到這麼大傷害，一定會積極全力搶救，北榮總對於警消及海巡人員本來就有特別照顧，加上警察工作辛苦且高風險，「我們能不盡力嗎？這麼年輕的一個年輕人，一定努力救」。

北榮表示，感染控制為目前重點任務，後續的重建團隊會盡全力處理，感謝各界對傷者的關心。