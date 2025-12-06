二度同台...獲賴總統助攻？蘇巧慧：一起在地方加油是好事

賴清德總統今上午先後到輔大參加百年校慶，又到新北苗栗同鄉會活動，立委蘇巧慧也一同出席，這也是近期賴清德與蘇巧慧在新北第二度同台活動。蘇巧慧表示，這些重大喜事，大家同喜同賀，一起在地方加油，都是好事。

賴清德於11月22日到新莊參加新北宜蘭同鄉會活動，相隔約2周後，再來新北參加苗栗同鄉會活動，也是近一個月內第二度與蘇巧慧同台，外界也解讀是「蘇巧慧有總統級助攻」。

蘇巧慧表示，今天早上賴總統有很多在新北的行程，除了輔大一百周年的校慶，還有新北市的苗栗同鄉會理事長的交接。這些都是既定的行程，大家都非常期待總統本人能夠到現場。也很高興主辦單位邀請她，這些重大的喜事，大家同喜同賀，大家一起在地方加油，都是好事。

民進黨提名議員陳品安投入2026苗栗縣長選戰，陳品安表示，今天北上支持新北市苗栗同鄉會，也會拜託同鄉會朋友多多支持蘇巧慧。

蘇巧慧則說，今天不論立委到議員，大家都在一起，這幾年民進黨非常致力於栽培年輕人，不只是民意代表，大家能夠有機會為地方服務，每一個人都是被評鑑為會做事、又有誠懇態度，這樣好的優秀人才。希望社會可以一代接一代，一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油。