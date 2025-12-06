快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

二度同台...獲賴總統助攻？蘇巧慧：一起在地方加油是好事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
賴清德今上午先後到輔大參加百年校慶，又到新北苗栗同鄉會活動，立委蘇巧慧也一同出席，這也是近期賴清德與蘇巧慧在新北第二度同台活動。蘇巧慧表示，這些重大喜事，大家同喜同賀，一起在地方加油，都是好事。記者江婉儀／攝影
賴清德今上午先後到輔大參加百年校慶，又到新北苗栗同鄉會活動，立委蘇巧慧也一同出席，這也是近期賴清德與蘇巧慧在新北第二度同台活動。蘇巧慧表示，這些重大喜事，大家同喜同賀，一起在地方加油，都是好事。記者江婉儀／攝影

賴清德總統今上午先後到輔大參加百年校慶，又到新北苗栗同鄉會活動，立委蘇巧慧也一同出席，這也是近期賴清德與蘇巧慧在新北第二度同台活動。蘇巧慧表示，這些重大喜事，大家同喜同賀，一起在地方加油，都是好事。

賴清德於11月22日到新莊參加新北宜蘭同鄉會活動，相隔約2周後，再來新北參加苗栗同鄉會活動，也是近一個月內第二度與蘇巧慧同台，外界也解讀是「蘇巧慧有總統級助攻」。

蘇巧慧表示，今天早上賴總統有很多在新北的行程，除了輔大一百周年的校慶，還有新北市的苗栗同鄉會理事長的交接。這些都是既定的行程，大家都非常期待總統本人能夠到現場。也很高興主辦單位邀請她，這些重大的喜事，大家同喜同賀，大家一起在地方加油，都是好事。

民進黨提名議員陳品安投入2026苗栗縣長選戰，陳品安表示，今天北上支持新北市苗栗同鄉會，也會拜託同鄉會朋友多多支持蘇巧慧。

蘇巧慧則說，今天不論立委到議員，大家都在一起，這幾年民進黨非常致力於栽培年輕人，不只是民意代表，大家能夠有機會為地方服務，每一個人都是被評鑑為會做事、又有誠懇態度，這樣好的優秀人才。希望社會可以一代接一代，一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油。

蘇巧慧 賴清德

延伸閱讀

離情依依…議員質詢送花、好彩頭 李四川急回：我還沒要離開

為財劃法爭議槓上了！劉和然加猛力道批蘇巧慧「出賣糟蹋新北」

李四川表態要參加初選 蘇巧慧：我的面試官是400百萬市民

緊咬財劃法議題 劉和然再批蘇巧慧縱容行政院修惡法

相關新聞

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

宜蘭一名24歲林姓警員昨支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，總統府發言人郭雅慧今天表示，昨天傍晚發生這樣不幸、令人遺...

二度同台...獲賴總統助攻？蘇巧慧：一起在地方加油是好事

賴清德總統今上午先後到輔大參加百年校慶，又到新北苗栗同鄉會活動，立委蘇巧慧也一同出席，這也是近期賴清德與蘇巧慧在新北第二...

蕭美琴為他來宜蘭輔選釀悲劇？林國漳：第一時間趕往醫院

宜蘭一名24歲林姓警員昨天銷假支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍白齊轟根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；林國漳...

鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回...

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

宜蘭縣一名24歲的林姓員警昨天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍營質疑蕭根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；綠營...

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

副總統蕭美琴昨在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。