柯文哲提藍白合不讓3%或6% 鄭麗文：公平提名人選

中央社／ 苗栗縣6日電

前民眾黨主席柯文哲日前在直播中提到2026藍白合「不要再讓3%或6%」。國民黨主席鄭麗文今天說，大家可能對上次藍白合作破裂失敗仍存陰影，將用誠意，透過公開、公正遊戲規則選出合適人選。

柯文哲4日與現任民眾黨主席黃國昌直播對談，席間談及2026藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%，並強調民眾黨一定不會耍詐。

對此，鄭麗文今天到國民黨苗栗縣黨部出席建黨131周年黨慶活動時接受媒體聯訪表示，大家可能對上次藍白合作破裂失敗還存有陰影，此次會用最大誠意，透過公平、公開、公正的遊戲規則，幫在野力量提名出最適合人選。

關於內政部宣布小紅書因涉詐案多且對發函「已讀不回」而封鎖1年。鄭麗文說，此舉違法違憲，完全沒有程序正義，暴露出民進黨威權獨裁的心態，令人質疑是要進行「數位戒嚴」。

鄭麗文 柯文哲

