蕭美琴為他來宜蘭輔選釀悲劇？林國漳：第一時間趕往醫院

宜蘭一名24歲林姓警員昨天銷假支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍白齊轟根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；林國漳人在開會，但臉書貼文表示，他第一時間就趕到醫院關心，此刻最重要的是支持傷者、陪伴家屬，請大家幫忙集氣，祝福早日好轉康復。

蕭美琴昨天到宜蘭礁溪視察金柑果園，林國漳就站身旁全程陪同。蕭美琴提到導入科技協助農業轉型等願景，更大力稱讚林國漳是有理想、抱負的律師，具備法學素養，願意跳出來投入公共事務，希望宜蘭鄉親一起為他加油，給予支持與鼓勵。

蕭後續行程中，林姓警員因交管勤務受重傷，引發藍、白強烈批評。國民黨立委吳宗憲轟根本是「專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選」；民眾黨宜蘭縣黨部主委、也是黨籍下屆縣長擬參選人陳琬惠說，若是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

國民黨籍議長張勝德表示，宜蘭基層警力長年不足，早已在超時超載的壓力下苦撐多年，這次因高層視察而要求警力維安交管進而釀生悲劇，凸顯出執政黨心中只有選舉、罔顧施政本務的心態，呼籲中央全面檢討警力不足與勤務分配問題。

林國漳在臉書發文表示，第一時間得知隨即前往陽明大學附設醫院關心傷勢，拜託醫療團隊全力協助急救，並請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇麻煩相關單位盡速協助將傷者轉院至台北榮民總醫院治療。