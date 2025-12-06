鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人
台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回答，「還是要尊重我們的老闆」。台北市長蔣萬安上午被問到有跟川伯分享經驗嗎？蔣萬安說，「要回去問一下我家裡的老闆」。
針對是否參選新北市長，李四川昨在議會接受汪志冰質詢，追問國民黨中央有沒有來徵詢參選，李四川三度回應沒有，還說「我太太堅決反對我選舉」，太太是他家裡的領導，還是要特別尊重。一旁的蔣萬安也搶答，這他很有經驗，「我們都還是要尊重我們的老闆」。
蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動，媒體追問，昨天有跟「川伯」分享你的參選經驗，怎麼說服家裡的老闆要來選舉？蔣萬安先說，這一題有陷阱喔，但接著又說，關於這一題，「我可能也要回去問一下我家裡的老闆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言