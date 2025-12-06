鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回答，「還是要尊重我們的老闆」。台北市長蔣萬安上午被問到有跟川伯分享經驗嗎？蔣萬安說，「要回去問一下我家裡的老闆」。

針對是否參選新北市長，李四川昨在議會接受汪志冰質詢，追問國民黨中央有沒有來徵詢參選，李四川三度回應沒有，還說「我太太堅決反對我選舉」，太太是他家裡的領導，還是要特別尊重。一旁的蔣萬安也搶答，這他很有經驗，「我們都還是要尊重我們的老闆」。

蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動，媒體追問，昨天有跟「川伯」分享你的參選經驗，怎麼說服家裡的老闆要來選舉？蔣萬安先說，這一題有陷阱喔，但接著又說，關於這一題，「我可能也要回去問一下我家裡的老闆」。