快訊

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動。記者胡經周／攝影。
蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動。記者胡經周／攝影。

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回答，「還是要尊重我們的老闆」。台北市長蔣萬安上午被問到有跟川伯分享經驗嗎？蔣萬安說，「要回去問一下我家裡的老闆」。

針對是否參選新北市長，李四川昨在議會接受汪志冰質詢，追問國民黨中央有沒有來徵詢參選，李四川三度回應沒有，還說「我太太堅決反對我選舉」，太太是他家裡的領導，還是要特別尊重。一旁的蔣萬安也搶答，這他很有經驗，「我們都還是要尊重我們的老闆」。

蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動，媒體追問，昨天有跟「川伯」分享你的參選經驗，怎麼說服家裡的老闆要來選舉？蔣萬安先說，這一題有陷阱喔，但接著又說，關於這一題，「我可能也要回去問一下我家裡的老闆」。

蔣萬安 李四川

延伸閱讀

影／蔣萬安出席木柵國小校慶 推喝鮮奶政策擴大至國中

打詐封鎖小紅書 蔣萬安譏卓榮泰「反中反到自己變成共產黨」

離情依依…議員質詢送花、好彩頭 李四川急回：我還沒要離開

被點名選新北市長…蔣萬安遭問是否幫站台？李四川妙答吐「1句」

相關新聞

鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回...

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

宜蘭縣一名24歲的林姓員警昨天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍營質疑蕭根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；綠營...

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

副總統蕭美琴昨在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，...

蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

副總統蕭美琴昨日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時...

影／蕭美琴回南大附小 不捨宜蘭重傷警…盼大家集氣

副總統蕭美琴昨赴宜蘭視察，晚間傳出當地林姓警員在頭城執行交通管制時遭廂型車撞擊重傷。蕭副總統今天表示，希望大家集氣，平安...

台中市長選戰「姐弟之爭」升溫 藍議員各自表態

2026台中市長選戰提前升溫，國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與被視為熱門接棒人的立院副院長江啟臣形成雙線布局，「姐弟之爭」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。