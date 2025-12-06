快訊

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

聯合報／ 記者王燕華戴永華／宜蘭即時報導
副總統蕭美琴（前排左）昨天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（前排左）昨天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供

宜蘭縣一名24歲的林姓員警昨天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍營質疑蕭根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；綠營則說，此行為公務性質並非輔選，內容均與災後關懷、農業發展及長照政策推動相關，不應被扭曲。

國民黨立委吳宗憲說，根據媒體報導，林員的媽媽說，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說：「本來沒排班為何又要再出勤」但從蕭美琴臉書可以發現，蕭來宜蘭不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

「民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外」，吳宗憲痛批，始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉。他盼全國鄉親一起祈福，讓林姓員警平安度過難關。

民眾黨宜蘭縣黨部主委、也是黨籍下屆縣長參選人陳琬惠說，對於員警遭遇感到痛心，希望早日康復，也應儘快釐清事故原因，還給傷者及家屬公道。

陳琬惠表示，自從提名林國漳競選宜蘭縣長，民進黨從上到下如何拿政府資源，傾全力為輔選，宜蘭人都看得很清楚，有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，甚至要求基層員警加班進而發生悲劇，不僅是在糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

民進黨宜蘭縣黨部今天發出聲明，說明蕭美琴昨天先探視在花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全，隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場關心生產情形並與農友座談；之後到頭城鎮聖方濟安養院宣導長照3.0，最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解地方產業與農業發展近況，都屬公務行程，並非輔選，重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用。

副總統蕭美琴（左二）昨由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園，並與農民座談。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（左二）昨由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園，並與農民座談。圖／民眾提供
宜蘭礁溪警分局林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供
宜蘭礁溪警分局林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供

宜蘭 民進黨 蕭美琴 林國漳

延伸閱讀

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

蕭美琴台南參加母校校慶 曝自己小時調皮好玩

影／蕭美琴回南大附小 不捨宜蘭重傷警…盼大家集氣

蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

相關新聞

鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回...

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

宜蘭縣一名24歲的林姓員警昨天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍營質疑蕭根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；綠營...

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

副總統蕭美琴昨在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，...

蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

副總統蕭美琴昨日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時...

影／蕭美琴回南大附小 不捨宜蘭重傷警…盼大家集氣

副總統蕭美琴昨赴宜蘭視察，晚間傳出當地林姓警員在頭城執行交通管制時遭廂型車撞擊重傷。蕭副總統今天表示，希望大家集氣，平安...

台中市長選戰「姐弟之爭」升溫 藍議員各自表態

2026台中市長選戰提前升溫，國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與被視為熱門接棒人的立院副院長江啟臣形成雙線布局，「姐弟之爭」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。