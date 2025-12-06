礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

宜蘭縣一名24歲的林姓員警昨天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍營質疑蕭根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；綠營則說，此行為公務性質並非輔選，內容均與災後關懷、農業發展及長照政策推動相關，不應被扭曲。

國民黨立委吳宗憲說，根據媒體報導，林員的媽媽說，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說：「本來沒排班為何又要再出勤」但從蕭美琴臉書可以發現，蕭來宜蘭不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

「民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外」，吳宗憲痛批，始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉。他盼全國鄉親一起祈福，讓林姓員警平安度過難關。

民眾黨宜蘭縣黨部主委、也是黨籍下屆縣長參選人陳琬惠說，對於員警遭遇感到痛心，希望早日康復，也應儘快釐清事故原因，還給傷者及家屬公道。

陳琬惠表示，自從提名林國漳競選宜蘭縣長，民進黨從上到下如何拿政府資源，傾全力為輔選，宜蘭人都看得很清楚，有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，甚至要求基層員警加班進而發生悲劇，不僅是在糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。