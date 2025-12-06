快訊

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
宜蘭礁溪警分局林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供
宜蘭礁溪警分局林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供

副總統蕭美琴昨在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨立委王鴻薇今日批「以私害公」，蕭美琴行程就是妥妥的輔選行程，濫用國家資源，出意外應由民進黨負完全賠償責任。

蕭美琴昨到宜蘭視察，林國漳陪同。一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞到一輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。所幸經搶救，暫無大礙。林姓員警家屬批，該員警當天本來休假，突然被召回上班才會出事，沒有別人了嗎？

王鴻薇批以私害公。蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具任何公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人。在綠媒的報導中，蕭美琴毫不避諱大談林國漳的選舉，妥妥的輔選行程。

王鴻薇表示，行程中為了保護蕭美琴的安全，一位員警明明在休假中被叫去執勤上班，結果被撞受傷，幸好急救之後沒有生命危險。慶幸員警平安，但是民進黨動用副總統七早八早就開始跑縣長輔選行程，濫用國家資源，加重員警工作，出了這樣不幸的意外，應該由民進黨負完全賠償責任。

蕭美琴 民進黨 王鴻薇 林國漳

延伸閱讀

蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

走訪宜蘭果園視察金柑產業 蕭美琴力薦林國漳

軍費占總預算比例相近 王鴻薇憂：台灣有烏克蘭化的傾向

兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣沒和平時間表 不知為何有時間點

相關新聞

鬆口了？向李四川分享說服家人參選經驗 蔣萬安說要問這人

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，他昨在議會總質詢指出，「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安幫回...

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

宜蘭縣一名24歲的林姓員警昨天支援副總統蕭美琴的交管勤務時被撞成重傷，藍營質疑蕭根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選；綠營...

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

副總統蕭美琴昨在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，...

蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

副總統蕭美琴昨日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時...

影／蕭美琴回南大附小 不捨宜蘭重傷警…盼大家集氣

副總統蕭美琴昨赴宜蘭視察，晚間傳出當地林姓警員在頭城執行交通管制時遭廂型車撞擊重傷。蕭副總統今天表示，希望大家集氣，平安...

台中市長選戰「姐弟之爭」升溫 藍議員各自表態

2026台中市長選戰提前升溫，國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與被視為熱門接棒人的立院副院長江啟臣形成雙線布局，「姐弟之爭」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。