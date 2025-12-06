警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

副總統蕭美琴昨在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨立委王鴻薇今日批「以私害公」，蕭美琴行程就是妥妥的輔選行程，濫用國家資源，出意外應由民進黨負完全賠償責任。

蕭美琴昨到宜蘭視察，林國漳陪同。一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞到一輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。所幸經搶救，暫無大礙。林姓員警家屬批，該員警當天本來休假，突然被召回上班才會出事，沒有別人了嗎？

王鴻薇批以私害公。蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具任何公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人。在綠媒的報導中，蕭美琴毫不避諱大談林國漳的選舉，妥妥的輔選行程。

王鴻薇表示，行程中為了保護蕭美琴的安全，一位員警明明在休假中被叫去執勤上班，結果被撞受傷，幸好急救之後沒有生命危險。慶幸員警平安，但是民進黨動用副總統七早八早就開始跑縣長輔選行程，濫用國家資源，加重員警工作，出了這樣不幸的意外，應該由民進黨負完全賠償責任。