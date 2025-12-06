聽新聞
0:00 / 0:00
蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選
副總統蕭美琴昨日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨立委吳宗憲今日質疑，本質就是用公有的資源助選，也盼中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。
蕭美琴昨到宜蘭視察，林國漳亦有陪同。一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞到一輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。所幸經搶救，暫無大礙。不過，林姓員警家屬批，該員警當天本來休假，突然被召回上班才會出事，沒有別人了嗎？
吳宗憲說，民進黨一直以來就是選舉高手，但治國無方。蕭美琴昨天到宜蘭，所有人都很清楚，目的就是為林國漳助選，所以看到的就是大量的影片、照片，以及大量的宣傳。
吳宗憲表示，民進黨一定會有一大堆自原其說的狡辯，也一定會動用政論節目還有名嘴出來護航，講出一大堆似是而非的邏輯，甚至還有可能利用這個悲劇，來營造對自己有利的氣勢，這就是民進黨長久以來的性格。但是說穿了本質就是助選，用公有的資源來助選。
吳宗憲指出，賴政府執政一年多，搞得國家對立嚴重，人民離安居樂業越來越遠。他也呼籲，員警的工作已經超過負荷，林姓員警更是休假中，停休趕回值班，期盼林姓員警度過難關，早日康復，也希望中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言