蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

副總統蕭美琴昨日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨立委吳宗憲今日質疑，本質就是用公有的資源助選，也盼中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。

蕭美琴昨到宜蘭視察，林國漳亦有陪同。一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞到一輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。所幸經搶救，暫無大礙。不過，林姓員警家屬批，該員警當天本來休假，突然被召回上班才會出事，沒有別人了嗎？

吳宗憲說，民進黨一直以來就是選舉高手，但治國無方。蕭美琴昨天到宜蘭，所有人都很清楚，目的就是為林國漳助選，所以看到的就是大量的影片、照片，以及大量的宣傳。

吳宗憲表示，民進黨一定會有一大堆自原其說的狡辯，也一定會動用政論節目還有名嘴出來護航，講出一大堆似是而非的邏輯，甚至還有可能利用這個悲劇，來營造對自己有利的氣勢，這就是民進黨長久以來的性格。但是說穿了本質就是助選，用公有的資源來助選。