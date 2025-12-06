快訊

蕭美琴宜蘭視察警交管被撞 吳宗憲：就是為林國漳助選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
宜蘭礁溪警分局林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供
宜蘭礁溪警分局林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供

副總統蕭美琴昨日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨立委吳宗憲今日質疑，本質就是用公有的資源助選，也盼中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。

蕭美琴昨到宜蘭視察，林國漳亦有陪同。一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞到一輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。所幸經搶救，暫無大礙。不過，林姓員警家屬批，該員警當天本來休假，突然被召回上班才會出事，沒有別人了嗎？

吳宗憲說，民進黨一直以來就是選舉高手，但治國無方。蕭美琴昨天到宜蘭，所有人都很清楚，目的就是為林國漳助選，所以看到的就是大量的影片、照片，以及大量的宣傳。

吳宗憲表示，民進黨一定會有一大堆自原其說的狡辯，也一定會動用政論節目還有名嘴出來護航，講出一大堆似是而非的邏輯，甚至還有可能利用這個悲劇，來營造對自己有利的氣勢，這就是民進黨長久以來的性格。但是說穿了本質就是助選，用公有的資源來助選。

吳宗憲指出，賴政府執政一年多，搞得國家對立嚴重，人民離安居樂業越來越遠。他也呼籲，員警的工作已經超過負荷，林姓員警更是休假中，停休趕回值班，期盼林姓員警度過難關，早日康復，也希望中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。

副總統蕭美琴（左二）昨由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園，並與農民座談。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（左二）昨由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園，並與農民座談。圖／民眾提供

民進黨 宜蘭 蕭美琴

