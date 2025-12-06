陳品安獲民進黨提名選苗栗縣長 理性質詢鍾東錦

苗栗縣議員陳品安（左）獲民進黨提名角逐下屆苗栗縣長，昨天質詢縣長鍾東錦備受矚目，但２人理性溝通，陳品安還一度被鍾東錦的直白發言逗笑。圖／取自議會直播畫面

2026地方選舉剩不到一年時間，苗栗除了縣長鍾東錦爭取連任，民進黨已提名縣議員陳品安角逐寶座，2人互動備受矚目，昨天議會質詢不僅沒火花，還傳出笑聲，兩人在處理濫倒廢棄物問題部分想法相同，讓外界對未來選戰進展感到好奇。

苗栗縣議會昨天進行縣政總質詢，陳品安不改以往溫和、理性態度，開頭先表明自己是以議員身分質詢，苑裡鎮順天段有農地遭濫倒廢塑膠、廢玻璃纖維等物，至今仍有1800噸未清，環保局要求地主提處置計畫，但地主置之不理，應採取更強力的執法手段。

環保局長陳華盛表示，前天找地主現場會勘，要求帆布覆蓋解決揚塵，為避免影響周遭環境惡化，要求10天內完成；該土地已公告為土壤汙染控制場址，明年將開鑿2口監測井，監控地下水質；縣府估計廢棄物清運，要3千多萬元，將簽辦強制執行及代為履行，如行為人不改善，將按日連續開罰。

「行為人絕對是人頭！」鍾東錦表示，應採取積極作為讓壞蛋付出代價，若受汙染的土地是建地，或許能拿回代清費用，但縣府沒理由擦屁股，要與檢警合作，不負責就去坐牢；鍾東錦說明時，陳品安忍不住笑出聲來，對鍾處理濫倒廢棄物的想法，也點頭表達認同。

陳品安質詢後說明，當時在聽環保局長答詢，但鍾似乎已坐不住，朝副議長張淑芬示意要自己答，她只好停止質詢，讓鍾先說，笑出來是因為鍾縣長似乎對環保局的答詢不太滿意。