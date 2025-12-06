新竹縣長選戰膠著 藍營看板先卡位

2026新竹縣長選情升溫，國民黨已有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘3人爭取提名，看板陸續掛上街頭，較勁意味濃厚。民進黨方面仍以竹北市長鄭朝方呼聲最高，但本人對是否挑戰縣長寶座始終沒鬆口，目前仍以市政活動拉近民眾距離。

陳見賢表態爭取藍營提名新竹縣長，已籌組競選團隊，看板放入國旗，強調「幸福竹縣」施政理念，陸續從竹北各重要路段擴及其他鄉鎮市。

徐欣瑩則以「2026 I'm IN」為口號，以諧音結合自身姓名「瑩」，強調2026不缺席。

林思銘雖被捲入詐騙關說案，但他強調自身清白，面對陳、徐2人動作，預計下周一也掛看板。

值得一提的是，國民黨仍在地方協調階段，但徐欣瑩已喊「當仁不讓」，此舉也讓陳見賢陣營反彈，指徐的發言恐讓協調工作更加複雜，也讓基層對黨內團結有疑慮；2人看板比鄰而立，也讓外界嗅到一絲火藥味。

藍營基層表示，陳見賢團隊已走訪13鄉鎮，廣納意見做為未來政策規畫基礎，布局算是穩健。

徐欣瑩與林思銘雖然白天在立法院，但地方社團歲末大會或活動也不缺席，在鄰里間也有一定支持度，3人目前難分軒輊。

綠營方面，鄭朝方經營竹北有成，市政活動累積一定社會關注度，上周「理查・克萊德門經典鋼琴會」廣獲好評，今天登場的竹北半城路跑預計吸引3千人參加。大型活動凝聚不少向心力，因此被外界視為最有可能角逐縣長人選。