江啟臣、楊瓊瓔誰出線 盧秀燕：黨內有公平機制

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲余采瀅／台中報導
立法院副院長江啟臣（左）、立法委員楊瓊瓔（右）搶接棒台中市長盧秀燕（中），黨內擔心上演茶壺內風暴。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣（左）、立法委員楊瓊瓔（右）搶接棒台中市長盧秀燕（中），黨內擔心上演茶壺內風暴。圖／聯合報系資料照片

2026台中市長選戰藍營人選尚未底定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆未退讓，黨內氣氛微妙，議員也分屬不同期待。市長盧秀燕被視為協調關鍵，盧表示「我沒有接班人」，她相信黨內制度，只要能妥善處理程序，就會依制度走。

江啟臣2018年曾與盧秀燕角逐市長初選，以0.6%差距落敗，並未脫黨參選。7年後再戰市長，履歷增添國民黨主席與立法院副院長經歷，外界視他為藍營熱門人選，最新民調也顯示他領先民進黨提名的立委何欣純近20%。

楊瓊瓔則深耕潭雅神后多年，當選7屆立委，也曾擔任盧秀燕副市長，日前宣布投入市長選戰。黨內人士指出，江擅長政策論述、象徵改革派；楊基層穩固、組織動員力強，兩人若走向初選，將形成實力接近的布局。

盧秀燕接受本報專訪表示，國民黨內人才濟濟，個個是強棒，她並不擔心在這樣的狀況下如何產生候選人，國民黨長久以來有穩定的黨內機制；盧並指出，為了黨內和諧一定會先協調，協調不成再初選，更重要的是，黨內候選人與過去不同，都有團結合作的概念。

她並以7年前和江啟臣的黨內初選為例，當時就是在公平機制下產生候選人，初選結束後，江無私盡力輔選，並在之後的7年與她合作愉快，建立良好的典範；後來在許多縣市也有類似的案例，說明這一代國民黨人有很好的民主風範。

對於是否「有接班人」，盧秀燕態度明確，「我沒有接班人」。她認為，民選首長應由市民決定。

據了解，國民黨中央已啟動協調，黨主席鄭麗文近期接觸地方人士，蒐集意見。12月7日新任台中市黨部主委蘇柏興布達時，鄭麗文會到場，將成為藍營提名進程的重要觀察點。

