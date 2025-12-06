聽新聞
台中市長選戰「姐弟之爭」升溫 藍議員各自表態

聯合報／ 記者陳秋雲陳敬丰余采瀅游振昇／台中報導

立法院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左三）被看好投入明年台中市長選舉，藍營基層擔心上演茶壺風暴。圖／聯合報系資料照片

2026台中市長選戰提前升溫，國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與被視為熱門接棒人的立院副院長江啟臣形成雙線布局，「姐弟之爭」成為選戰焦點，藍營議員陸續表態，各自支持不同人選，成為選情發展首波指標。

綠營方面較早整隊，由立委何欣純披戰袍。何在823罷免案期間提高能見度，並在江啟臣選區多所布局，被視為直接鎖定藍營未來提名人。市長盧秀燕曾提醒「罷掉副院長，也可能幹掉未來的台中市長」，如今回看格外耐人尋味。

江啟臣2018年曾參選國民黨台中市長初選，以些微差距落敗，這次再戰市政呼聲不低；江形象清新、擅長政策論述，部分議員視為延續市政節奏的優先選項。楊瓊瓔深耕基層多年，跨區動員力強，在台中舉足輕重。地方擔心雙方陣營互相碰撞，影響內部團結。

外界也關注藍營如何整合，市議員陳文政公開以民調為例，認為江啟臣對上何欣純較具競爭力；市議員賴順仁、林霈涵亦主張中央應「慎重考量徵召江」。

前市議員吳顯森則支持楊瓊瓔，盼採取初選以提高透明度；其子、市議員吳呈賢也持相同立場，強調程序公開有助團結。

台中市長盧秀燕是關鍵變數，盧與江、楊皆深有私交，是公認最具整合力的人物，盧秀燕態度至今仍是三方最關注的焦點。她若支持江，初選恐失去公平性；若傾向楊，將改寫整體戰局；若持續觀望，黨內整合將更漫長。

台中地方派系長期影響政治板塊，尤其紅派廣布於地方組織。江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人皆與紅派有所淵源，但派系色彩已不若往昔鮮明。地方人士形容，這場市長戰「味道仍在，但不會擺上檯面」，更多是透過人脈與組織網絡影響節奏。

明年台中市長選舉不僅牽動中台灣版圖，也是2028年總統選戰重要前哨。藍營仍保有整合空間，綠營則按兵不動、靜觀其變。姐弟之爭正值開局，台中選情勢必逐步升溫。

江啟臣 楊瓊瓔 盧秀燕 何欣純 林霈涵

相關新聞

台中市長選戰「姐弟之爭」升溫 藍議員各自表態

2026台中市長選戰提前升溫，國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與被視為熱門接棒人的立院副院長江啟臣形成雙線布局，「姐弟之爭」...

江啟臣、楊瓊瓔誰出線 盧秀燕：黨內有公平機制

2026台中市長選戰藍營人選尚未底定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆未退讓，黨內氣氛微妙，議員也分屬不同期待。市長盧秀...

新竹縣長選戰膠著 藍營看板先卡位

2026新竹縣長選情升溫，國民黨已有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘3人爭取提名，看板陸續掛上街頭，較勁意味濃厚。民進黨...

陳品安獲民進黨提名選苗栗縣長 理性質詢鍾東錦

2026地方選舉剩不到一年時間，苗栗除了縣長鍾東錦爭取連任，民進黨已提名縣議員陳品安角逐寶座，2人互動備受矚目，昨天議會...

走訪宜蘭果園視察金柑產業 蕭美琴力薦林國漳

民進黨已決定徵召律師林國漳參選下屆宜蘭縣長，盼重新拿下宜蘭執政權。副總統蕭美琴今天由林國漳陪同，到果園視察金柑生產與經營...

兒遭控涉霸凌至少3人受害 賴瑞隆致歉：先動手就是不對

角逐綠營高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其就讀高雄市一所國小的8歲兒子遭家長爆料指控，賴的兒子涉在校施暴，傳至少3人受害，據查，家長已報案，警方指出「已按規定受理」。賴瑞隆今天表示，兒子先動手就是不對，他很抱歉，要再次強調自責和抱歉。校方則強調，針對內容亦與事實不盡相符，基於學生安全及兒少保護的考量，無法對個案作進一步說明，敬請外界諒解，並呼籲勿再持續引用。傳出已有受害學生的家長報案，轄區警方低調表示，已依規定受理；據了解，由於事涉少年事件，全案已交由少年隊了解處理。 賴瑞隆指出，他的孩子現在小學二年級８歲，在今年10月一次足球遊戲中和同學產生爭執引發風波，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也找來溝通，學校當時讓他以為順利處理完畢，結果還有後續狀況。賴瑞隆說，他也和孩子講不能動手，動手絕對是不對的，不管動手後雙方狀況如何，動手就是不對，這也是未來必須自我檢討的地方，他平常花了相當多時間在政治工作，在孩子陪伴和教養上確實不夠，這部分他也會檢討。

