走訪宜蘭果園視察金柑產業 蕭美琴力薦林國漳

民進黨已決定徵召律師林國漳參選下屆宜蘭縣長，盼重新拿下宜蘭執政權。副總統蕭美琴今天由林國漳陪同，到果園視察金柑生產與經營狀況，大讚很甘甜，也力薦林國漳，盼大家給林國漳鼓勵、加油。

蕭美琴今天走訪礁溪鄉淇珍御果友善農場，體驗採果、視察溫室等，也與農友面對面交流，林國漳及立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等人全程陪同。

蕭美琴說，金柑可以做成金棗茶、蜜餞、果乾，甚至是面膜，多元產品可以創造地方產業的附加價值。但面臨年輕人口外移，要導入科技協助農業等產業，有些農民可能聽到AI、晶片，會覺得很遙遠，但希望AI能讓百工百業受惠，像農業領域也用得到無人機，未來要推廣智慧農業，協助農業轉型。

她說，自己也是過來人，選舉是很不容易的一件事，林國漳有理想、抱負，更深具法學素養，感謝他願意跳出來，投入公共事務，這是林國漳第一次參選，希望鄉親給他支持與鼓勵。