快訊

竹縣長藍營內部競爭升溫！竹北路口成看板戰場 比鄰卡位拜年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
部分路段甚至可見兩人看板比鄰而立，頗具火藥味。記者郭政芬／攝影
新竹縣2026縣長選戰雖尚未正式開打，但布局已悄然展開，藍營內部競爭升溫。副縣長陳見賢、立委徐欣瑩近期陸續在竹北掛上拜年大型看板，並擴大至各鄉鎮，立委林思銘下周一也要掛看板，3人積極爭取曝光度與地方支持。相較之下，綠營竹北市長鄭朝方尚無動作，仍以市政活動拉近與民眾距離。

在藍營部分，徐欣瑩與陳見賢的看板已率先出現在竹北重要路口，其中徐欣瑩的「2026 I am IN」以諧音結合自身姓名「瑩」和「迎」，向選民宣告2026不會缺席，創意標語引發地方討論；陳見賢的看板則放入國旗，強調「幸福竹縣」的施政理念。部分路段甚至可見兩人看板比鄰而立，頗具火藥味。

針對徐欣瑩日前喊出「當仁不讓」，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，竹縣屬於黨內競爭縣市，目前仍在地方協調階段，協商尚未完成，即喊出「不讓」，恐讓後續協調更加複雜，也讓基層對團結前景有所疑慮。對此，徐的陣營未回應。據悉，當初喊出「當仁不讓」，主要是對於應該做的事情，有主動承擔之意。

另一方面，林思銘近期受到涉入詐騙關說案的外界關注，他重申若任何幕僚涉入不法，絕不護短，並以維護自身清白為原則。面對選戰壓力，林思銘也加快腳步，預計下周一加入掛看板行列，在竹北提高能見度。

在基層經營方面，陳見賢團隊已走訪13鄉鎮，並持續與跨黨派及跨領域人士交流，希望透過廣泛對話作為政策規畫的基礎，呈現穩健且前瞻的布局。徐欣瑩、林思銘兩人在立法院審案之餘，晚間與假日多往返新竹縣，緊密參與社團歲末大會、里民活動，展現積極傾聽民意的態度。

至於綠營方面，黨政系統暫未見鄭朝方啟動明確選戰節奏，但他近來透過市政活動累積社會關注度。上周舉行的「理查・克萊德門經典鋼琴會」獲得市民好評，而明日登場的竹北半城路跑預計吸引約3千多人參加，藉由大型活動凝聚市民向心力，也被視為未來可能布局的一部分。

徐欣瑩的「2026 I am IN」以諧音結合自身姓名「瑩」和「迎」，向選民宣告2026不會缺席，創意標語引發地方討論。記者郭政芬／攝影
藍委林思銘也加快腳步，預計下周一加入掛看板行列，在竹北提高能見度。圖／林思銘團隊提供
陳見賢的看板則放入國旗，強調「幸福竹縣」的施政理念。記者郭政芬／攝影
新竹 竹北 林思銘 鄭朝方 徐欣瑩 國民黨

