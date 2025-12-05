聽新聞
民進黨彰化縣長提名競爭激烈 陳素月今全縣同步站路口爭取支持
民進黨彰化縣長提名將採取「類初選」，12月15日至18日將進行電話民調，角逐者立委陳素月今天清晨在多位議員、鄉鎮代表陪同下，同步在全縣8個行政區「站路口」問候，爭取民眾支持。
民進黨欲角逐彰化縣長者包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富共4人，即將要進行民調，4人均展開衝刺。
大本營在南彰化的立委陳素月積極拓展北彰支持度，近日已親自到鹿港鎮第一市場、彰化市八卦山牌樓路口及民生市場掃街拜票。
陳素月今天也在全縣各區的議員和鄉鎮代表陪同下，於上午同步站路口向民眾問候，爭取支持，其陣營包括有彰化區議員楊子賢、鹿港區議員藍駿宇、員林區議員張欣倩、溪湖區議員劉珊伶、田中區議員詹琬惠、二林區議員洪騰明、北斗區代表黃偉志及和美特助周冠豪等人分頭出擊。
陳素月表示，彰化需要一位熟悉地方、了解縣政需求、願意為下一代努力打拚的縣長，她過去在中央、地方累積完整政治歷練，未來若有機會擔任縣長，一定會全力推動地方建設，讓彰化不再被邊緣化，也呼籲支持者接到民調電話時，回答「唯一支持陳素月」，讓彰化迎來真正的改變。
