離情依依…議員質詢送花、好彩頭 李四川急回：我還沒要離開

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川昨首度鬆口將參加黨內初選，下午與市長蔣萬安赴議會總質詢，國民黨議員送上鮮花、好彩頭，顯得離情依依。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川昨首度鬆口將參加黨內初選，下午與市長蔣萬安赴議會總質詢，國民黨議員送上鮮花、好彩頭，顯得離情依依。記者楊正海／攝影

台北市副市長李四川昨首度鬆口將參加黨內初選，並透露只要登記初選就會請辭副市長。李四川下午與市長蔣萬安赴議會總質詢，國民黨議員送上鮮花、好彩頭，顯得離情依依，李四川接過鮮花，也急忙提醒議員「我還沒有離開」。

下午議會總質詢，議員汪志冰先李四川「好彩頭」，議員秦慧珠質詢時也問蔣萬安，李四川過去被問要去選新北市長時，蔣市長都會唱歌，現在還唱嗎？會不會留他？蔣萬安說，會在適當的時候唱，但現有還有很多市政要做，包括輝達，希望李四川持續協助讓市政順利完成。

秦慧珠也問蔣萬安，是不是該放手？李四川說，他還沒有要離開。秦慧珠也說，蔣萬安2026的挑戰，是李四川的戰力，要不要找人補充？且很多媒體的民調並不妙，李四川的民調贏蘇巧慧，但最小只贏2%，最多贏4%至5%，蘇巧慧現在每天在跑，國民黨還在猶豫。

秦慧珠也說，李四川選新北市是好事，對台北市也好，媒體是說可組「李安連線」但怎麼會把蔣萬安放後面，她認為應該是「萬川連線」對國民黨也是好事，這些好的，蔣萬安乾脆就割愛吧？秦慧珠隨後也獻花給李四川，要感謝他，但李四川接過花，不忘提醒「還沒有離開」。

李四川 蔣萬安 國民黨

