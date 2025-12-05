快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

被點名選新北市長…蔣萬安遭問是否幫站台？李四川妙答吐「1句」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議會今天進行市政總質詢，副市長李四川（右）頻遭點名參選明年的新北市長選舉，議員質詢不時問市長蔣萬安（左）、副市長李四川兩人明年的選舉議題。記者許正宏／攝影
台北市議會今天進行市政總質詢，副市長李四川（右）頻遭點名參選明年的新北市長選舉，議員質詢不時問市長蔣萬安（左）、副市長李四川兩人明年的選舉議題。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今下午赴議會市政總質詢，議員靈魂拷問選舉題，副市長李四川被點名參選新北市長，未來若藍白初選民調是否幫他站台？蔣萬安說，國民黨提名誰，需要他，他一定全力以赴；李四川妙答，「我們兩個現在就同台。」

汪志冰問蔣萬安，2026新北市長藍白初選民調之戰，會幫他的部屬又是得力助手的李四川站台輔選？蔣萬安回應，「川伯還是我的副市長」，離選舉還有一段時間，對市府團隊來講，都沒有在思考選舉的事；也強調，未來國民黨在新北市提名誰，需要他，他一定全力以赴。

李四川妙回，「我跟市長現在都在站輝達的台，我們一定會完成簽約，讓他開工」，直言選舉的事沒有輝達的重要。汪志冰認為輝達已經翻頁了，李說，還是很重要，還沒有簽約。

汪志冰追問不會幫李四川站台？蔣萬安表示，「我們團隊只要需要我，我一定全力相助。」李四川說，「我們兩個現在就同台，我在接受議員質詢。」

她再問蔣萬安，不用考慮川伯心情，黃國昌邀請，會幫他站台？蔣萬安認為，言之過早，接下來政黨之間還需要再協調，也會有既定的步調跟節奏。站台與否？蔣說，要看協調結果，這種假設性現在很難說，這也確實需要政黨面對面的談，「必須要尊重黨的協調，黨屆時會有協調結果。」

蔣萬安 李四川 汪志冰 國民黨

延伸閱讀

選新北市長最大阻礙？李四川曝：「家中領導」堅決反對

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

影／送蔣萬安、李四川吉祥物 「汪志冰」成最大收穫者？

相關新聞

被點名選新北市長…蔣萬安遭問是否幫站台？李四川妙答吐「1句」

台北市長蔣萬安今下午赴議會市政總質詢，議員靈魂拷問選舉題，副市長李四川被點名參選新北市長，未來若藍白初選民調是否幫他站台...

參選新北市長還有阻礙？李四川曝：「家裡領導」堅決反對

2026新北市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出征。國民黨議員汪志冰今在議會質詢靈魂拷問，也問及國民黨有無來徵詢，李四...

影／送蔣萬安、李四川吉祥物 「汪志冰」成最大收穫者？

2026縣市長選舉，台北市長蔣萬安力拚連任，副市長李四川也被點名出征新北選戰。國民黨議員汪志冰今在市政總質詢，送上4項吉...

台中市長選戰藍營江、楊誰出馬懸而未決 盧秀燕：相信黨內制度

台中市長2026選戰藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立法委員楊瓊瓔皆未退讓，黨內氣氛緊繃，議員也難選邊站。市長盧秀燕被...

總質詢議員贈「好彩頭」 祝福蔣萬安、李四川明年當選

台北市議會今天進行市政總質詢，台北市副市長李四川頻頻遭點名代表國民黨參選明年的新北市長選舉，今天市議員汪志冰質詢時特別送...

「姐姐」楊瓊瓔率先喊參戰 江啟臣台中市長初選能突圍？

2026台中市長接棒之爭，國民黨內矛頭直指初選競爭。立院副院長江啟臣一度被視為盧秀燕意屬接班人，卻因同黨立委楊瓊瓔提前宣布參選，局勢頓生波瀾。江啟臣繼2018遭遇盧秀燕後，再遇「姐姐」挑戰。楊瓊瓔提早布局的深層盤算為何？江啟臣能否利用職位優勢逆轉劣勢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。