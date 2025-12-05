被點名選新北市長…蔣萬安遭問是否幫站台？李四川妙答吐「1句」

台北市長蔣萬安今下午赴議會市政總質詢，議員靈魂拷問選舉題，副市長李四川被點名參選新北市長，未來若藍白初選民調是否幫他站台？蔣萬安說，國民黨提名誰，需要他，他一定全力以赴；李四川妙答，「我們兩個現在就同台。」

汪志冰問蔣萬安，2026新北市長藍白初選民調之戰，會幫他的部屬又是得力助手的李四川站台輔選？蔣萬安回應，「川伯還是我的副市長」，離選舉還有一段時間，對市府團隊來講，都沒有在思考選舉的事；也強調，未來國民黨在新北市提名誰，需要他，他一定全力以赴。

李四川妙回，「我跟市長現在都在站輝達的台，我們一定會完成簽約，讓他開工」，直言選舉的事沒有輝達的重要。汪志冰認為輝達已經翻頁了，李說，還是很重要，還沒有簽約。

汪志冰追問不會幫李四川站台？蔣萬安表示，「我們團隊只要需要我，我一定全力相助。」李四川說，「我們兩個現在就同台，我在接受議員質詢。」

她再問蔣萬安，不用考慮川伯心情，黃國昌邀請，會幫他站台？蔣萬安認為，言之過早，接下來政黨之間還需要再協調，也會有既定的步調跟節奏。站台與否？蔣說，要看協調結果，這種假設性現在很難說，這也確實需要政黨面對面的談，「必須要尊重黨的協調，黨屆時會有協調結果。」