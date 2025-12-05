快訊

參選新北市長還有阻礙？李四川曝：「家裡領導」堅決反對

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北副市長李四川（圖）。圖／聯合報系資料照片
台北副市長李四川（圖）。圖／聯合報系資料照片

2026新北市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出征。國民黨議員汪志冰今在議會質詢靈魂拷問，也問及國民黨有無來徵詢，李四川三度回應沒有，更搬出「家裡領導」的太太堅決反對，台北市長蔣萬安也說「還是要尊重我們的老闆。」

汪志冰詢問李四川，從原先十分抗拒到堅定登記參選，轉念的心路歷程為何？李四川說，他現在是台北市副市長，還是以市政為主，日前受訪是說，如果他要承擔，就必須尊重黨的意志，如果有初選或有藍白合。「我沒有心路歷程，從以前到現在這幾個月，我講話都很清楚，如果黨要我去承擔，我不會去排斥。」

她追問國民黨部有來徵詢？李四川三度回應沒有，「我太太堅決反對我選舉，我所有家人都堅決反對我選舉。」如果黨部有這需求，仍會違反太太的反對？李說，太太是他家裡的領導，他還是要特別尊重。如果要他承擔，原則上要去登記時，還是要徵求她的同意。

汪志冰再問，黨部如果要李四川承擔，太太又絕對反對，到時怎麼決定？蔣萬安搶答，「這我很有經驗。我們都還是要尊重我們的老闆。」

被問及為什麼不喜歡選舉？李四川表示，他看這幾年的選舉，工程人員一就一、二就二，這兩天他連講話中間都可以拿一句話出來......，他現在可以體會，以前立法院長韓國瑜講的「雞蛋裡面挑鋼筋。」汪志冰問已經開始「驚（台語：怕）」？李說，「我沒驚」，他只是說可以體驗台灣選舉的文化。蔣萬安沒有要補充，回應一句「明年我會跟議員一起加油。」

台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）今天下午赴議會市政總質詢。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）今天下午赴議會市政總質詢。記者林佳彣／攝影

李四川 汪志冰 蔣萬安 國民黨

