影／送蔣萬安、李四川吉祥物 「汪志冰」成最大收穫者？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議會今天進行市政總質詢，副市長李四川（右一）頻遭點名參選明年的新北市長選舉，今天市議員汪志冰（左二）質詢時特別送上一整籃象徵吉祥、諧音的蔥、蒜、白蘿蔔等蔬菜，祝福明年蔣萬安（右二）、李四川兩人的選舉順利連任、當選，三人在台上一同露出燦爛的笑容。記者許正宏／攝影
2026縣市長選舉，台北市長蔣萬安力拚連任，副市長李四川也被點名出征新北選戰。國民黨議員汪志冰今在市政總質詢，送上4項吉祥物給兩人，蔣萬安念出祝賀詞「恭喜汪志冰議員」、李四川妙回「汪志冰包中」，引發哄堂大笑。

蔣萬安下午赴議會總質詢，汪志冰直言，蔣萬安接下來毫無疑問要競選連任，她送上「任重道遠」，李四川有表達過一定會登記參選，這是「眾望所歸」，她僅代表台北市民準備一籃裝滿菜頭、大蒜、粽子、蔥的4項吉祥物送給兩人。李四川笑說，市長比較辛苦、比較需要。

汪志冰接著送上4副春聯，蔣萬安、李四川各拿2副。蔣萬安展開並唸出「穩操勝算」後，一句「恭喜汪志冰議員」，引起現場官員笑聲和鼓掌，至於「從從容容」 ，蔣直呼「台北隊都從從容容。」

李四川抽到「好彩頭」和「包中」，直接喊出「志冰好彩頭」、「汪志冰議員包中」，全場大笑。汪志冰笑說，她是拿這些來送給他們兩人，請不要一直轉嫁在她頭上，雖然她也收下。

