台中市長選戰藍營江、楊誰出馬懸而未決 盧秀燕：相信黨內制度

台中市長2026選戰藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立法委員楊瓊瓔皆未退讓，黨內氣氛緊繃，議員也難選邊站。市長盧秀燕被視為協商2人的關鍵角色，她表示「相信黨內制度」，這一代國民黨員都有很好的民主風範，若黨內可以成功處理，就按照黨的制度走。

江啟臣2018年就投入台中市長初選，與當時擔任立委的盧秀燕一拚高下，最後在黨內初選以0.6%之差惜敗，並未脫黨參選；時隔7年捲土重來，履歷上又多了國民黨主席、立法院副院長，外界多視他為明年台中市長最大熱門，日前也在最新民調勝過民進黨提名的何欣純近20%。

另一方面，楊瓊瓔在潭雅神后深耕多年，已選上7屆立委，也曾在盧秀燕任內擔任副市長，日前大動作宣布將投入明年台中市長選戰。黨內人士認為，江啟臣擅長論述，象徵黨內改革派，楊瓊瓔地方實力雄厚，能跨區動員，2人若進入黨內初選，將是場熱戰。

盧秀燕接受本報專訪表示，國民黨內人才濟濟，各個是強棒，張張是好牌，儘管如此，她並不擔心在這樣的狀況下如何產生候選人，國民黨長久以來有穩定的黨內機制；盧並指出，為了黨內和諧一定會先協調，協調不成再初選，更重要的是，黨內候選人與過去不同，都有團結合作的概念。

盧秀燕以7年前和江啟臣的黨內初選為例，表示當時就是在公平機制下產生候選人，初選結束後，江無私盡力輔選，並在之後的7年與她合作愉快，建立良好的典範；後來在許多縣市也有類似的案例，說明這一代國民黨人有很好的民主風範。

至於盧秀燕會不會參與江、楊2人的黨內協調，她說，原則上尊重黨的制度，若黨內可以處理成功，就按照黨的制度走，後續再看狀況；當然，作為從政時間很久的資深黨員，無論是哪個擬參選人需要協助，她都義不容辭。

盧秀燕強調，「我沒有接班人」，中華民國是民主國家，任何民選首長都不該指定接班人，各個參選人想要服務台中，應該主動向市民展現他們對城市的願景與規畫，爭取選民支持；真正選擇接班人的，是台中市的市民，這才是民主制度。