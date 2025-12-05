澎湖縣長選舉 國民黨：定於一尊參選

國民黨秘書長李乾龍今天在澎湖的黨慶活動中明確表示，明年澎湖縣長選舉，國民黨會藉由黨的機制和民調、協調，展現全黨團結，定於一尊代表參選，有信心讓藍天再現。

國民黨澎湖縣黨部今天在馬公民眾服務處舉辦建黨131週年表揚大會，國民黨秘書長李乾龍與會，代表黨主席鄭麗文頒贈黨部主委陳雙全委派令，國民黨籍議員許國政、莊光大與湖西鄉長陳振中等人都與會。

李乾龍表示，黨主席鄭麗文就任滿月的表現有目共睹，包括彰顯九二共識、海峽兩岸和平理念，讓台海之間的兵凶戰危趨於穩定，有助於穩住2026年的縣市長席次，以及2028年重返執政。

李乾龍指出，明年的澎湖縣長選舉非常重要，國民黨內人才濟濟，希望能在黨的機制和民調、協調中產生，定於一尊找出一位優秀人才代表參選，展現全黨大團結，有信心拿回政權，讓藍天再現。

黨慶大會中並表揚績優幹部陳麗英等18人，以及頒發黨齡30至80年黨員榮譽狀，其中高齡100歲的郭建勛是全國唯一黨齡80年的最資深黨員。澎湖文史工作者呂水上則致贈澎湖摩西分海全景圖給李乾龍作紀念。

澎湖縣長選舉，目前除無黨籍的前馬公市長葉竹林率先宣布參選外，國民黨目前浮出檯面的有黨部主委、前副議長陳雙全、現任議長陳毓仁、前副縣長許智富、湖西鄉長陳振中及前議員鄭清發等人，近期內可望由黨的機制和民調、協調等，定於一尊代表參選。