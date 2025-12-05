剪短髮造型要去戰新北？李四川曝18年來大多在這剪髮

迎戰2026年新北市長選舉，台北市副市長李四川昨首度鬆口將參加國民黨黨內初選，並透露只要登記初選就會請辭副市長，綠媒談話性節目還指連髮型都準備好了，要做戰鬥的準備。對此，李四川上午指出，18年來，都是在現在的新北市府地下一樓員工理髮廳去理髮。

李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，從民國96年底到台北縣，到現在為止，他剪頭髮大概都在新北市府的地下一樓的員工理髮廳去理髮，都是這樣子，也沒有什麼特殊髮型，也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩。

主持人問，參選是還有阿嬤一句話的鼓勵？李四川說，那是跟他同住層樓的鄰居，因為上下班和周六周日會碰到她，叫阿嬤只是一個尊稱，因為年紀比他大，帶著孫子，所以就會跟著她孫子叫阿嬤，但重點不在阿嬤，而是她講的話，說實在，受教很多。

另外，針對參選新北市長，新北市副市長劉和然說歡迎大家一起來，要參選的人應該要對新北市政夠了解的人。李四川說，他在台北市服務時間比新北市更長，但從台北縣到新北市，現在29區走到哪裡，都有部屬，曾經走過，一定會在那裡留下痕跡。

李四川說，當然他同意劉和然談的，當然，要去選首長，一定要對新北市的各地區，應該有深入的了解，尤其是對於各地區的需要，或是任何問題往後要怎麼解決，當然一定要了解。