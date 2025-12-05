將去選舉？李四川感性評蔣萬安「我沒有的他都有 我有的他也有」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪。圖／取自「千秋萬事」節目畫面
2026新北市長選舉，台北市副市長李四川昨首度鬆口將參加國民黨黨內初選，並透露只要登記初選就會請辭副市長，昨天在台北市議會市政總質詢成焦點。李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪，他談到蔣萬安時說，「我沒有的他都有，我有的他也有。」

主持人問李四川，蔣萬安未來台灣的政壇無可限量，但在議會的質詢，很多人都替蔣萬安擔心，李四川去選舉不能再幫蔣萬安了？如何看蔣萬安在市政上的表現？

李四川說，說實在，台北市民應該可以看得到，其實蔣萬安這3年來的表現，「我沒有的他都有，我有的他也有」，這3年的訓練跟磨練，「他都比我優秀」。

李四川也稱讚，蔣萬安不管在市政上一些政策的決定，包括輝達，最後拍板，都是相當有決斷力，所以這麼年輕，說實在，這3年的表現實在是相當的優秀。

