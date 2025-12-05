瞄準客家票倉備戰明年縣市長選舉 民眾黨新竹黨部辦客家小學堂活動

新竹市客家人口占總人口數三成，竹縣更接近七成，為備戰明年縣市長選戰，民眾黨欲瞄準客家票倉，新竹黨部昨舉辦「客家小學堂」活動，邀來有「客家小阿姨」之稱的鍾心渝（台灣民眾黨新竹黨部副執行長），以生動活潑的教學方式，帶領新竹黨部黨員從語言、文化到歌曲，全面認識客家文化的特色與底蘊。新竹黨部社會發展部主任施淑婷說，希望透過深入淺出的課程，讓大家了解並重視客家文化的延續與傳承。

新竹市代理市長同身兼台灣民眾黨新竹黨部主委邱臣遠也到場參加活動，並有多位台灣民眾黨地方黨公職共同參與，包括新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷、竹東鎮民代表吳俊明、新竹市議員李國璋、客雅里里長蔡穎德以及樹下里里長蔡志堅，此外，新竹黨部主任蔡文盛、葉國文也出席，展現民眾黨對客家文化與地方連結的重視。

邱臣遠說，客家文化是新竹地區多元族群中不可或缺的重要元素，此次舉辦「客家小學堂」不僅是文化推廣，更是凝聚黨部夥伴、強化地方交流的重要機會。他強調，面對明年選舉，團隊將持續以更緊密的協作、更多元的活動與更扎實的在地耕耘，讓黨的理念與服務更貼近市民需求。

邱臣遠指出，為了傳承客家語言和文化，新竹市府這幾年從個人到家庭、再到整個社區，全面推動各式客家相關計畫。今年新竹市也特別和全球客家總會簽署 MOU，讓新竹的客家文化推廣可以走得更深、更廣、也更具國際連結。

邱臣遠表示，新竹市政府透過客語課程、說故事與家庭、社區活動，提升日常客語的使用；也首次辦理天穿日祭天、全國客家日等活動，串連在地資源推廣客家文化；此外，市府完成客家會館改造、鹽港溪自行車道與茄苳景觀工程，明年也會持續優化客庄環境，包括風火輪公園彩繪，讓客家文化在新竹持續發光。