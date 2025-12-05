不是在等「黃袍加身」李四川：要我承擔會按照黨的機制

台北市副市長李四川昨首度鬆口將參加國民黨黨內初選，並透露只要登記初選就會請辭副市長。李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪，他強調，因當過黨的秘書長，一定要按照黨所有的制度，所以如果要他去初選，他當然也一定要去登記，如果要他承擔，他會按照黨的機制。

李四川說，昨天接受媒體訪問，問他在民調第一的狀況，如果還在當秘書長，會怎麼做？因他當過秘書長，所以一定要按照所有黨的制度，現在再問，他還是會說「遵照黨的機制」；現在什麼時候會辦新北市的初選，或什麼樣的選舉辦法，到現在還沒有出來，所以他就依照黨的機制來做處理。

主持人王淺秋也問，她訪問過黨發言人牛煦庭等人，他們都說現在黨主席鄭麗文的初選小組，提名小組在作業當中，「現在有沒有和你接觸？」李四川說，沒有，他們有他們的步驟，因為自己當過黨的秘書長，了解一些個程序和步驟，因為當過秘書長，當然如果真的要承擔，當然就要按照黨的這個機制去處理。

主持人也追問，沒有所謂「我要選，那就誰要讓？」「沒有所謂「黃袍加身？」李四川指出，因為有人會認為他一直不表態，是不是在等黃袍加身，所以他要釐清，因為在黨工做過，知道黨的制度，既然以前這些黨選舉的制度，他都有參與制定，那當然一定要按照黨的機制來處理。

李四川表示，選舉還有一年，他跟蔣萬安市長現在最重要的工作，是希望輝達在明年農曆過年前能夠簽約，在明年6月發照開工，因為這段期間要簽約，輝達必須要製作投資計畫書，市府還要辦理都市計畫變更，所有的程序跟工作其實還相當的多，要在明年農曆年過年前能夠簽約，現在是市政府較緊急、必須要去做的工作。

李四川指出，他現在和蔣萬安，以輝達為主，到現在都沒有去談到選舉。主持人也問，民進黨立委蘇巧慧已經正式由民進黨提名參選2026新北市長，若國民黨內機制一旦開始啟動，會願意參加？到時候還有藍白，必須要協調空間，包括跟黃國昌協調，也願意配合？李四川指出，若真的要他承擔，當然他要按照黨的機制去辦理，主要的原則大概是這樣。