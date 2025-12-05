南市長綠初選白熱化 邱莉莉挺林俊憲批跑票案 陳亭妃：吞下抹黑

民進黨台南市長初選競爭白熱化，議長邱莉莉昨率20名泛綠議員力挺立委林俊憲，民進黨需要一個對黨的路線一致且值得信任的「桶箍」，並重提議長選舉2次跑票事件，砲轟陳亭妃對黨不忠貞。對此，陳亭妃表示，會遵守賴主席要求不互相攻擊，「任何抹黑、汙衊會一件件堅強吞下去」。

邱莉莉與副議長林志展、總召周嘉韋等人開記者會，邱說，市長初選是決定2026年誰最適合代表民進黨參選台南市長的重要關鍵，「議員共識非常重要」。她說，民進黨台南市議會團隊包括綠色連線在內約29名議員，三分之二已明確和林俊憲站在一起。林俊憲的政見周延、誠信紀錄及願景高度，是團結台南「唯一選擇」。

「不是蹲點8年就能當市長。」邱莉莉更重提2014年李全教議長選舉，以及2018年郭信良脫黨參選議長選舉時的跑票事件，指民進黨創黨以來一直強調清廉勤政、愛鄉土，更看重是否遵守黨的路線及決議。陳亭妃當時身為中常委，擔任南市議長選舉總督導，民進黨實質過半，但議員跑票讓李全教當選；2018年郭信良退黨參選時，跑票的議員之一是陳亭妃的妹妹陳怡珍。

邱莉莉質疑陳亭妃對黨忠誠，批陳不愛這個黨、公然支持退黨人選，現在要說自己多愛黨，「有些事可以遺忘，但做過的事卻無法被抹滅掉」，市民要張大眼睛看清楚，支持遵守黨紀的人。

陳亭妃表示，她將遵守黨主席賴清德9月3日於中常會的要求，嚴禁競爭過程中互相攻擊，任何抹黑或汙衊都會「一件一件堅強吞下去」，視為自我考驗。她說，初選只是過程，真正的對手是國民黨及謝龍介，而非同黨同志，呼籲黨內要團結。