高雄市長初選在即 賴瑞隆8歲小孩被控毆打同學…賴：配合學校調查

民進黨立委賴瑞隆將參與黨內初選爭取高雄市長提名，有家長向電子媒體投訴，自己就讀私校的小孩遭某參選人（賴瑞隆）的小孩徒手毆打，堵在廁所門外威脅長達12分鐘。賴瑞隆回應，就讀小二的小孩在學校與同學發生的糾紛，他也希望盡快還原事情經過，會全力配合學校調查。

TVBS新聞網指出，有家長投訴小孩在校遭某參選人的小孩徒手毆打，逃至廁所仍不放棄，堵在廁所門外威脅長達12分鐘，其他同學見狀才救出來，後續持續受到對方言語霸凌。

受害學生家長指控，他在監視器畫面看見孩子被打後跑到廁所躲藏，施暴同學捲袖插腰還指著廁所大聲咆哮，其餘同學見狀設法將人救出來；學校在事發後態度消極，近期報案後才知道對方家長是高雄市長參選人。

發生這起校園暴力爭議的私校校長表示，此事發生在10月，校方數日後才得知，立即依規定進行校安通報，已經依相關規定處理，無法進一步透露細節。

立委賴瑞隆辦公室聲明指出，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，身為家長他也希望盡快還原事情經過，會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆表示，身為父親，小孩在學校同儕間的摩擦，他也會加強引導孩子尊重他人，以及用同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。