快訊

爭彰化縣長提名！綠鎖定謝衣鳯作民調假想敵 被認為有策略

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣長提名黨內預計12月中辦民調內參，選對會決定採用對比式民調，鎖定假想對手為國民黨立委謝衣鳯。報系資料照片
下屆彰化縣長選舉逐漸升溫，民進黨內已有四人角逐提名。前彰化市長邱建富今日主動向民調「假想敵」國民黨立委、縣黨部主委謝衣鳯發出邀請，擬共同舉辦「雙博士縣政論壇」，但謝衣鳯回應，雙方專長不同，加上民進黨正值初選期間，由對方自行辦理較妥。

民進黨彰化縣長提名黨內預計12月中辦民調內參，選對會決定採用對比式民調，鎖定假想對手為國民黨謝衣鳯。原先外界認為謝衣鳯參選可能性有限，但她再續任縣黨部主委，近期積極在北彰化跑行程，參選機率明顯上升，但目前仍維持低調未正式表態。

藍營人士指出，民進黨在選定民調對象上有其策略依據，可能掌握到謝衣鳯參選的機率相當高；即便她最終未參選，也仍被視為國民黨檯面上最具威脅的對手。民進黨認為只要對她的民調結果能勝出，改推其他候選人也不會造成明顯落差。

國民黨表態爭取縣長提名的熱門人選現有前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章，以及前副縣長、現任縣府參議柯呈枋，兩人持續積極曝光，選情布局未見鬆動。國民黨彰化縣黨部12月7日將舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文將首次以當選主席身份到場，地方觀察是否會藉此會進行協調或勸進，為下屆縣長布局增添變數。

民調 國民黨 民進黨 謝衣鳳

