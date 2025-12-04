挺林俊憲 邱莉莉再批議長跑票案…陳亭妃：抹黑我都吞下去

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲和陳亭妃競爭激烈，台南市議會多位民進黨及綠色連線議員今天召開記者會，指林俊憲近期所提出的多項具體社會福利政見等政策完整，且從學經歷及操守，才是台南最需要最信任會做事的「桶箍」。

台南市議會議長邱莉莉表示，強調目前檯面上白熱化是「初選是決定誰最適合代表民進黨參選市長的關鍵，議員團體內的共識非常重要。」台南市議會民進黨團包括綠色連線在內，共有約29位議員，其中三分之二明確站在林俊憲身邊。

邱莉莉說支持林俊憲的原因，林俊憲長期投入台南建設，參與多項重要區域經濟定位，熟稔地方政治與經濟發展。他在政論節目中對政策的分析，也展現出對地方及國家事務的深刻理解。從政見的周延度、誠信紀錄與願景高度來看，林俊憲才是我們所認定的、真正能把團結起來的「唯一選擇」。

邱莉莉更批說「不是蹲點8年市長就是你的」，戲台下等久就會當主角，是想太多了；強調民主進步黨創黨是勤政清廉愛鄉土，對黨的路線和決議是否能遵守，在2014年台南市正副議長選舉，陳亭妃擔任總督導，民進黨席次實質過半，不應該發生這種事情，竟然跑票讓李全教當選，陳亭妃說「她是立委關議會什麼事」，幫她找回記憶。

另2018年正副議長選舉，郭信良不服從黨團決議當場宣布退黨，跑票投給郭信良之一的是陳亭妃的妹妹陳怡珍。「不愛這個黨，公然地支持退黨的人選，現在要告訴我們說他有多麼愛這個黨，在民進黨勤政清廉愛鄉土的黨章下，她這8年為民進黨做了什麼？」市民要張大眼睛，做過的事不能遺忘。

針對批評政見多為8年前初選的口號複製貼上，陳亭妃說，過去8年她在立法院積極質詢，持續爭取中央資源，以實現當年所規劃的台南藍圖。她強調，自己所提出的「市政白皮書」並非空談，而是經由實際行動不斷推動。

陳亭妃強調，賴主席在9月3日的中常會三申五令，黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，難道賴總統的話都不聽了嗎？「這將是我對於同志的攻擊最後一次的回應，任何同志攻擊我、抹黑我、汙蔑我的難聽字眼，亭妃會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」

陳亭妃再次強調，「我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志」，初選只是一個過程，不能中了國民黨的計，讓支持者失望，「因為我們的目標只有一個，就是要最強侯選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。」「我們一起加油！民進黨贏！台南贏！台灣贏！」