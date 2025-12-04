綠議員拷問李四川何時請辭選新北市長？蔣萬安不忍了搶答曝心情
媒體昨報導台北市副市長李四川首度鬆口將參加黨內初選，並透露只要登記初選就會請辭副市長。台北市議會下午市政總質詢，綠議員輪番質詢李四川何時要請辭參選新北市長，一旁的台北市長蔣萬安突然搶答「有沒有考慮一下我的心情」。
2026新北市長選戰，媒體報導目前民調最高的北市副市長李四川，首度鬆口將參加黨內、及藍白合初選，並且透露，只要登記初選就會請辭副市長，成為今天下午市政總質詢的焦點之一。
民進黨議員林世宗質詢時先問昨天宣布參選新北市長？是否屬實？李四川解釋，沒有宣布；之後民進黨議員張文潔也接著質詢此話題，李四川說，若問意願，絕對不喜歡去選。
張文潔追問，不喜歡去，但會不會去？如果登記初選，什麼時候會辭職？此時同在台上的蔣萬安，突然搶答說「有沒有考慮一下我市長的心情？要我的副市長辭職」引起台下官員大笑。
張文潔則說，李四川的動向，市長無法掌握，她才會問，這還是要給全體市民一個交代。
