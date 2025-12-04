民眾黨為主的竹市議會新聯線政團恐解散 政團：尊重

以民眾黨為主軸的新竹市議會跨黨派政團「新聯線」傳出議員林慈愛、鄭慶欽計畫退出，引發外界關注政團是否解散。新聯線政團總召、民眾黨市議員李國璋表示，對於兩人退出「事前確實一無所悉」，且在宣布前彼此互動合作仍相當融洽，他認為，若因選舉布局或個人考量做出決定，政團予以尊重其選擇。

李國璋表示，政團成員背景與屬性不盡相同，面對選舉壓力，各自發展乃正常現象，不會因此否定過去合作基礎。他強調，即使林慈愛、鄭慶欽兩人離開，「也不會妨礙未來在議會中持續合作的可能性」，政團將保持開放態度。

至於「新聯線」政團解散對於新竹市議會是否造成影響，李國璋強調，新竹市政府在面對議會溝通時，不會因「新聯線」政團存廢而改變態度，府會之間的溝通管道仍將維持順暢，對於府會溝通和運作完全沒有影響。

針對新聯線未來走向，李國璋坦言，政團「或許將暫時解散」，但強調議會運作不會因人數更動停擺，包含提案、連署或各項審查程序都照常進行，不會受到影響，政團雖暫時解散，但不代表合作關係終止。