影／李安連線要來了？陳宥丞當面「靈魂拷問」 李四川又金句秒答

北市副市長李四川表被點名參選明年新北市長，未來可望與台北市長蔣萬安「李安連線」。民眾黨北市議員陳宥丞今當面問李四川是否要「李安連線」？還是要回來照顧蔣萬安？李笑說，「他現在比我強多了，撒撒嬌。」

李四川與陳宥丞今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮，活動開始前，兩人在座位上聊天。陳宥丞問及這個會期總質詢有可能是李在北市議會的畢業典禮？李四川搖頭笑說，「不見得」。

陳再提到如果去「李安連線」，還是要回來照顧蔣萬安，李說，「他現在比我強多了，撒撒嬌。」

陳宥丞認為，現在3個副市長，北市還是有很多工務的事情、政策等，明年最後一年是「馬拉松最後衝刺」，有沒有交出最漂亮的成績，最後那一年最關鍵。

李四川直言，現在應該還好，第一個大巨蛋完成，第二個柯市長規劃那些捷運工程都發包，輝達如果過年再簽約，3大項告一段落 。

陳宥丞追問，心裡就可以比較放下了？李四川說，不是，他本來答應蔣是1年半，現在double，他並不是說選舉的狀況，沒有選舉，照道理一年半也應該還給他，讓他退休啦。陳笑說，「但是你現在好像沒有辦法退休，退而不休，更多任務在等你。」