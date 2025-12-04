李四川願參加新北市長初選 黃國昌：令人敬重的長輩

備戰2026年新北市長選舉，台北市副市長李四川昨天表態，願意參加國民黨新北市長初選，倘若藍白合也會跟民眾黨初選。有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今天說，李四川是一位令人敬重的長輩，願意參加初選是很好的事情，接下來就尊重國民黨相關程序。

李四川昨天接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，談及2026年新北市長選舉，他首度表態「現在沒有人叫我承擔」，新北市副市長劉和然目前勤跑基層，國民黨一定要有初選機制，自己當然會參加初選，至於如果確定要藍白合，未來也還要再跟民眾黨進行初選。

針對李四川的說法，黃國昌受訪時回應，李四川是令人敬重的長輩」，如今表態願意參加國民黨主席，對於該黨來說是很好的事情，接下來就尊重國民黨相關提名或徵召程序。

此外，鏡報今天報導，黃國昌一家悄悄搬離新北市汐止老家，一年多前入住台北市仁愛路四段近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區，由於過去長期以「居住正義」作為政治主軸，引發外界質疑其雙標與形象落差。

黃國昌對此僅說，他在前年拆掉汐止老家，當然就要到外面租房子。