登記新北市長初選？李四川：只是要強調沒有「黃袍加身」

2026新北市長選戰，目前民調最高者為台北市副市長李四川，他昨鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭副市長。他今出席北市都發局活動前談及，這幾次民調給他很大壓力，黨有黨的機制和提名辦法，也強調沒有所謂「黃袍加身」。

李四川昨天接受媒體人黃暐瀚專訪後，今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮前受訪。他說，昨天黃暐瀚一直在問，如果他還在當黨的秘書長，看這樣的民調，他會叫誰去選舉，一定會叫民調最高者去選舉。「所以我才講說，如果要我承擔，當然我也要依照黨的機制去參與初選。如果要有藍白合，要初選，我也不排斥去參與。」

被問及先前曾說若年輕人願意承擔就讓承擔，現在不管如何，自己都會出戰？李四川坦言，「這幾次的民調給我很大的壓力」，黨有黨的機制，也有提名辦法，他就看黨的提名狀況，「我昨天只是要強調，沒有所謂要黃袍加身」，或因為他要選，要誰來讓。

不過，傳出有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌搬到台北。李四川說，他不了解，可能要問黨部，這個部分還是由黨部來處理。

李四川強調，他很少跟市長蔣萬安談自己選舉的事情，因為本來他就不喜歡選舉，如果到那時候，他會跟市長好好討論。是否擔心蔣萬安擔心自己離開？李直言不會，因為蔣現在不管各方面，所有狀況都比他強，「我也很高興，因為他這個年輕人現在狀況能夠把他立足在台北，幫這個國家來做事，是一件好事。」

如果要初選就會辭職副市長，時間點落在明年4月前？李四川說，如果參與選舉，又在台北市政府，也不合適。所以到時該做什麼事，他一定會依照規定辦理。

北市府目標農曆年前與輝達簽約，會於簽約後備戰選舉？李四川說，這個都談得比較早，但是他有這個跟市長講，還是希望趕在農曆過年前，執行長黃仁勳如果回來，大概在尾牙之前，能夠去簽訂這一個合約。

媒體追問這次總質詢是畢業考？李四川表示，沒有所謂的畢業考，總質詢最主要還是對這3年市政的檢討，議員也會提供意見，如果有缺點就改善，如果本身做得好，要做得更好。

至於昨日受訪談及板橋阿嬤，讓人民安居樂業會是之後選舉初衷？李四川說，那是他的一個鄰居，看到他，當然也有一點安慰他；她講了這個也是她人生經驗、智慧，自己真的受教很多。