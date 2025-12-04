快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

獨／竹市議會新聯線政團恐解散 林慈愛、鄭慶欽宣布退出

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰／新竹即時報導
新竹市議會「新聯線」政團成立於2023年，成為藍、綠之外的第三勢力，不過近來地方傳出林慈愛與鄭慶欽計畫退出新聯線政團，今2人也證實，階段性任務已完成，將領表退出走自己的路。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會「新聯線」政團成立於2023年，成為藍、綠之外的第三勢力，不過近來地方傳出林慈愛與鄭慶欽計畫退出新聯線政團，今2人也證實，階段性任務已完成，將領表退出走自己的路。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會「新聯線」政團成立於2023年，成為藍、綠之外的第三勢力，不過近來地方傳出林慈愛與鄭慶欽計畫退出新聯線政團，依規政團須由7名以上議員合組，若人數未達門檻，新聯線政團將解散。今2人也證實，階段性任務已完成，將領表退出走自己的路。

新竹市議會跨黨派政團「新聯線」由副議長余邦彥、民眾黨市議員李國璋、宋品瑩及無黨籍鄭慶欽、孫鍚洲、林慈愛、陳啟源共7人組成，外界視為突破藍綠的「議會第三勢力」。

林慈愛今證實將退出新聯線，她表示，加入的初衷單純，盼在議會提供更多元聲音，尤其推動原住民族政策。她坦言，高虹安市長任上以來確實推動多項原住民族政策改革，包括擴充福利、導入社福資源等，但這幾年下來，與新聯線理念上有些差異，明年選舉即將到來，她希望走自己的路，把原住民族權益和需求放在最前面。

對於外界揣測退團背後涉政黨操作或選舉布局，林慈愛強調，自己原本就是國民黨，當初因法規限制退出國民黨，但加入新聯線後，外界不斷謠傳她已加入民眾黨，她希望「撕掉黨派標籤」，回到議員本質，未來會以無黨籍身份繼續服務，不受政黨綁架。

鄭慶欽亦證實即將退團，他表示，加入新聯線3年下來階段性任務已完成，未來將回到無黨身份，專注選民服務，加上明年選戰在即，各政黨均已積極布局，不願再被新聯線政團立場綁住，要讓市民看清楚他的路線，而不是黨派的顏色。

對於外界關注兩人是否投向特定政黨或陣營，林慈愛與鄭慶欽回應，未來會持續支持市政推動、城市建設與政策改革，「我們支持正確的事情，不是站在哪一個政黨。」

依據新竹市議會組織自治條例規定，政團須由7名以上議員組成，兩人退團後，新聯線恐將不符門檻而解散，議會勢力配置勢將出現變化。地方人士分析，林慈愛與鄭慶欽擺脫政團約束，改採開放路線，有利爭取中間選民，但也意味著地方選舉競爭將更激烈。

知情人士透露，兩人因實力雄厚，被各界視為假想敵因而腹背受敵，在外因「新聯線」被貼上民眾黨標籤，使其政治能量無處發揮。基於此現實考量，兩人傾向走出既有框架，回到無黨籍、走自己的路。

原住民族 議員

延伸閱讀

聖石金業捐200萬警車卻涉吸金 竹市警局受贈成另類受害人

照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎

2025縣市幸福大調查／竹市 打造安居科技城

雙方互推擠…竹市審預算朝野搶主席台 混亂中通過統刪8千萬元

相關新聞

獨／竹市議會新聯線政團恐解散 林慈愛、鄭慶欽宣布退出

新竹市議會「新聯線」政團成立於2023年，成為藍、綠之外的第三勢力，不過近來地方傳出林慈愛與鄭慶欽計畫退出新聯線政團，依...

登記新北市長初選？李四川：只是要強調沒有「黃袍加身」

2026新北市長選戰，目前民調最高者為台北市副市長李四川，他昨鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭副市長。他今出席北市都發...

李四川表態要參加2026新北市長黨內初選 劉和然回應了

2026新北市長選戰，呼聲高的北市副市長李四川昨晚首度鬆口指出，若黨內要初選需要他登記時會去登記，「我當然要參加初選」，...

李四川要參加新北市長黨內初選 侯友宜：加油

2026新北市長選戰，新北市副市長李四川昨說，若黨內要初選需要他登記時會去登記。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示「加油...

綠營搶攻中正萬華一席！在地新人拚初選 前立委孫拉林楚茵掃街

2026縣市議員選舉倒數近一年，北市中正萬華選區激烈，拚初選的民進黨參選人康家瑋今邀請立法委員林楚茵陪同掃市場，不少買菜...

李四川表態要參加初選 蘇巧慧：我的面試官是400百萬市民

2026新北市長選戰，呼聲高的北市副市長李四川昨說，若黨內要初選需要他登記時會去登記。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。