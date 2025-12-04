獨／竹市議會新聯線政團恐解散 林慈愛、鄭慶欽宣布退出

新竹市議會「新聯線」政團成立於2023年，成為藍、綠之外的第三勢力，不過近來地方傳出林慈愛與鄭慶欽計畫退出新聯線政團，依規政團須由7名以上議員合組，若人數未達門檻，新聯線政團將解散。今2人也證實，階段性任務已完成，將領表退出走自己的路。

新竹市議會跨黨派政團「新聯線」由副議長余邦彥、民眾黨市議員李國璋、宋品瑩及無黨籍鄭慶欽、孫鍚洲、林慈愛、陳啟源共7人組成，外界視為突破藍綠的「議會第三勢力」。

林慈愛今證實將退出新聯線，她表示，加入的初衷單純，盼在議會提供更多元聲音，尤其推動原住民族政策。她坦言，高虹安市長任上以來確實推動多項原住民族政策改革，包括擴充福利、導入社福資源等，但這幾年下來，與新聯線理念上有些差異，明年選舉即將到來，她希望走自己的路，把原住民族權益和需求放在最前面。

對於外界揣測退團背後涉政黨操作或選舉布局，林慈愛強調，自己原本就是國民黨，當初因法規限制退出國民黨，但加入新聯線後，外界不斷謠傳她已加入民眾黨，她希望「撕掉黨派標籤」，回到議員本質，未來會以無黨籍身份繼續服務，不受政黨綁架。

鄭慶欽亦證實即將退團，他表示，加入新聯線3年下來階段性任務已完成，未來將回到無黨身份，專注選民服務，加上明年選戰在即，各政黨均已積極布局，不願再被新聯線政團立場綁住，要讓市民看清楚他的路線，而不是黨派的顏色。

對於外界關注兩人是否投向特定政黨或陣營，林慈愛與鄭慶欽回應，未來會持續支持市政推動、城市建設與政策改革，「我們支持正確的事情，不是站在哪一個政黨。」

依據新竹市議會組織自治條例規定，政團須由7名以上議員組成，兩人退團後，新聯線恐將不符門檻而解散，議會勢力配置勢將出現變化。地方人士分析，林慈愛與鄭慶欽擺脫政團約束，改採開放路線，有利爭取中間選民，但也意味著地方選舉競爭將更激烈。

知情人士透露，兩人因實力雄厚，被各界視為假想敵因而腹背受敵，在外因「新聯線」被貼上民眾黨標籤，使其政治能量無處發揮。基於此現實考量，兩人傾向走出既有框架，回到無黨籍、走自己的路。