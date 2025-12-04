綠營搶攻中正萬華一席！在地新人拚初選 前立委孫拉林楚茵掃街

2026縣市議員選舉倒數近一年，北市中正萬華選區激烈，拚初選的民進黨參選人康家瑋今邀請立法委員林楚茵陪同掃市場，不少買菜民眾或攤商認出是前立委康寧祥孫子。他說，與黨內新人相比，自己是土生土長中正萬華，深耕熟識鄰里是優勢。

中正萬華北市議員席次共計8位，分別為國民黨4席、民進黨3席、無黨籍1席，而民進黨3席當中的吳沛憶，轉戰立委成功後，等同綠營留下1席空間。目前已有在地長大、前立委康寧祥孫子的康家瑋，前電視台記者馬郁雯、電台主持人張銘祐拚初選。

康家瑋今邀立委林楚茵到萬華富民市場掃街、發放環保袋提供買菜民眾裝菜。不少民眾相當熱情，一眼就看出是康寧祥的孫子，還有正準備揮竿打球的長輩和康聊運動及在地大小事。林楚茵更直接被攤商或民眾認出，直呼是立院戰將、本人和電視一樣漂亮，甚至有她任職政論節目主持時的粉絲打招呼。

受訪時，林楚茵秀出粉色系的防風外套亮相，她說，因為自己是不分區且立院開記者會通常是一般服裝，這次穿上新的戰袍，右側更貼上支持者繪製的Q版頭貼。她也說，康家瑋本身是萬華土生土長孩子，自己也因為工作關係搬到萬華，很需要在外打拚、海外充實後返鄉服務的候選人，更是議會的即戰力。