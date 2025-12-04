李四川表態要參加初選 蘇巧慧：我的面試官是400百萬市民

2026新北市長選戰，呼聲高的北市副市長李四川昨說，若黨內要初選需要他登記時會去登記。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天表示，她參選新北市長是對這座城市有感情、有成績、有願景，她的面試官一直是400百萬的新北市民，不管對手是誰目標從來都是設定爭取過半新北市民認同，會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取這個機會，一起努力。

李四川昨受訪說，想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要把事情做好。

蘇巧慧認為，做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，所以她帶著自己的成績來，不管是過去在大漢溪堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋兒童博物館、淡江大橋，都是她的成績，證明能解決問題，有最好的執行力。

蘇巧慧說，未來這座城市所需要的是嶄新的觀念，新北市很多問題都是一樣，都是數十年的問題，需要的是新的觀念，才能帶來新的契機、新的產業，讓這個城市重新活起來。她想向新北市民爭取一個，和他們一同想像這座城市未來的機會。